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童子瑋校園用餐 藍綠互批政治化

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市議員韓世昱（左）昨說，建議議長童子瑋與教育小組成員循正常程序，申請進校園較好。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議員韓世昱（左）昨說，建議議長童子瑋與教育小組成員循正常程序，申請進校園較好。記者邱瑞杰／攝影

基隆市議長童子瑋近期兩度到國小校園與學生用餐，想了解供餐品質。藍營昨質疑違反校園行政中立相關規範，議會有跨黨派教育小組，難道只有議長關心教育，教育小組的議員不關心？綠營回應，教育小組的議員也是參選人，建議藍黨部要跟謝市府對一下說法，別自打嘴巴。

童子瑋在四月十五日和二十一日，以議長身分先後前往碇內、仁愛國小，了解學校廚房和團膳的供餐優缺點，市府稱童是市長參選人，籲自重自律，維護校園中立與學生受教權益。

國民黨基隆市黨部副發言人黃博源說，校園應回歸教育及行政中立本質，避免政治力干預，呼籲參選人尊重規範，別讓校園成為政治操作場域。

黃質疑，童子瑋自稱以議長、民代身分關心學生午餐。其實議會教育小組有跨黨派議員成員，難道「只有議長關心，跨黨派議員不關心教育？」

議員韓世昱是議會教育小組成員，他建議童子瑋與教育小組成員循正常程序，向教育處申請進校園較好，大家一同維護基隆食品安全是好事。

<a href='/search/tagging/2/民進黨' rel='民進黨' data-rel='/2/111859' class='tag'><strong>民進黨</strong></a>基隆市黨部執行長余睿柏回應，議長童子瑋了解學童午餐團膳狀況，是職務所在。圖／民進黨基隆市黨部提供
民進黨基隆市黨部執行長余睿柏回應，議長童子瑋了解學童午餐團膳狀況，是職務所在。圖／民進黨基隆市黨部提供

民進黨基隆市黨部回應，童子瑋是市民選出的民代，不只是議員，更是代表基隆市議會的議長。童到教育現場了解學童午餐團膳狀況，合情合理，也是職務所在，國民黨如此緊張泛政治化，不是市民之福。

民進黨 國民黨 議員

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