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政策大轉彎…台東森林公園下月起停車、入園全免費
台東市區知名觀光休閒景點森林公園，去年因門票調漲引發討論，如今政策大轉彎。縣府宣布，自五月一日起將全面取消入園及停車收費，讓民眾與遊客都能免費進入這片綠地。居民表示，完全開放感到更方便。
縣府去年初將森林公園入園票價調整為八十元。新制上路後，隨即引發不少民眾與議員質疑，認為恐影響觀光意願。根據統計，新制實施短短兩個月，入園人數就減少七千餘人，凸顯收費問題。
當時縣府農業處解釋人數下滑主要受到颱風與豪雨影響，並非票價因素，強調遊客仍有入園意願。不過地方仍有不同聲音，認為「走一圈就要八十元」對部分遊客來說確實偏高，尤其是短暫停留的行程，容易降低進園意願，也擔心長期下來反而影響整體收入。
近期經縣府評估後，認為財政狀況已經改善，可負擔園區養護費用，因此決定回歸開放政策，昨宣布自今年五月一日起取消台東森林公園入園及停車收費，盼提升民眾使用率，也吸引更多外地遊客前來。
政策轉向，民眾開心「終於不用再考慮要不要進去」，有在地居民直言，過去雖然免費，但還要帶證件查驗相當麻煩，乾脆少去幾次，「現在完全開放，運動、散步會更方便」。
遊客認為，台東主打自然與慢活氛圍，森林公園若收費，多少會影響隨興造訪的意願，「免門票會讓人更想進去走走看看」。
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