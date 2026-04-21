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鄭進益、吳靜修捐專車 仁愛之家養護大樓長者就醫與復健更舒適

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府社會處今天表示，感謝善心人士鄭進益與吳靜修捐贈「愛心接送專車」，將用來接送仁愛之家養護大樓長者就醫與復健。圖／基市府社會處提供
基隆市政府社會處今天表示，感謝善心人士鄭進益與吳靜修捐贈「愛心接送專車」，將用來接送仁愛之家養護大樓長者就醫與復健。圖／基市府社會處提供

基隆市政府社會處今天表示，善心人士鄭進益與吳靜修捐贈的「愛心接送專車」，將由基隆市仁愛之家養護大樓運用，專門接送長者就醫與復健，提供長者更便利並經濟的交通接送服務。

社會處昨天舉辦捐贈儀式，社會處長楊玉欣代表市府接受捐贈，並回贈感謝狀，表彰捐贈人的善行義舉，也感謝市議員許睿慈協助的暖心舉動。

楊玉欣說，「移動」是長者健康的保障，這部車不僅是交通工具，更是連結長輩社會參與的重要資源。未來仁愛之家養護大樓將統籌管理專車，確保資源發揮最大效益，讓基隆長輩在溫暖的守護下，活出更有品質、尊嚴的晚年生活。

捐贈人鄭進益表示，隨著年歲增長，對生命充滿無限感激，認為自己有幸經營事業成功，能有能力回報社會是一件極其幸福的事。他一直希望能將這份對生命的謝意轉化為實際行動，期盼這輛專車的投入，能讓長輩們往返醫院的路途更加順暢。

仁愛之家養護大樓為公辦民營機構，主任郭靜宜說，養護大樓的長者就醫需求頻繁，長期累積的計程車費用對弱勢長輩是沉重的經濟負擔。透過這次「愛心接送專車」的投入，將使接送服務更具彈性與即時性，實質改善長輩的生活品質。

基隆市政府社會處今天表示，感謝善心人士鄭進益與吳靜修捐贈「愛心接送專車」，將用來接送仁愛之家養護大樓長者就醫與復健。圖／基市府社會處提供
基隆市政府社會處今天表示，感謝善心人士鄭進益與吳靜修捐贈「愛心接送專車」，將用來接送仁愛之家養護大樓長者就醫與復健。圖／基市府社會處提供

基隆市政府社會處今天表示，感謝善心人士鄭進益與吳靜修捐贈「愛心接送專車」，將用來接送仁愛之家養護大樓長者就醫與復健。圖／基市府社會處提供
基隆市政府社會處今天表示，感謝善心人士鄭進益與吳靜修捐贈「愛心接送專車」，將用來接送仁愛之家養護大樓長者就醫與復健。圖／基市府社會處提供

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