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「宜！青發光」宜蘭5支青年志工團隊在全國賽脫穎而出 勇奪青志獎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「蘭Young唱歌仔志工隊」帶來精彩演出。記者戴永華／攝影
「蘭Young唱歌仔志工隊」帶來精彩演出。記者戴永華／攝影

宜蘭青年志工團隊在全國競賽脫穎而出，代理縣長林茂盛今天頒發獎勵金表揚榮獲教育部「青志獎」的5支團隊及指導老師，獲獎志工成員涵蓋縣內國高中生、外縣市來到宜蘭服務青年，展現團隊精神與巧思創意，其中更有連續2年獲獎團隊，這些都是宜蘭縣府多年來的培力成果。

鼓勵青年投入志願服務，教育部青年發展署舉辦「青志獎」競賽。第3屆「青志獎」競爭激烈，共有全國146組團隊報名，在57組獲青睞的志工團隊中，宜蘭就有5隊獲獎，表現優異。

「蘭Young唱歌仔志工隊」榮獲樂苗新秀獎，「青真情志工隊」、「跟著我做絕對隊」、「借物少年」、「蕃薯球志工隊」4隊獲佳行獎。蘭Young唱歌仔志工隊今天在縣府表揚活動中演出，唱作俱佳，博得滿堂彩。

代理縣長林茂盛表示，志願服務能為青春寫下有意義的故事，並影響更多人、凝聚正能量，此次全國競賽獲肯定，不僅展現青年勇敢實踐的力量，也讓人看見宜蘭未來的無限可能。

「蘭Young唱歌仔志工隊」成員潘柔軒表示，志工隊由一群熱愛文化及表演熱忱的國高中青年組成，以青春戲台‧蘭陽傳愛為主題，透過歌仔戲演出與社區長輩互動，結合角色扮演、接唱、聲音模仿等方式，服務學童、青少年、弱勢家庭族群。

高中生組成的「跟著我做絕對隊」2度獲青志獎肯定，成員包含越南新住民及新二代，透過教導長者製作越南果凍花，促進多元文化與世代連結；「青真情志工隊」由具有多元文化背景的青年組成，結合清真文化在南方澳清真寺辦理營隊，透過飲食文化體驗、宗教導覽，邀請新住民家庭、居民及學生參與，促進文化理解與尊重。

大專校院及社會青年組獲獎兩隊，「借物少年」由熱愛影像青年組成，行動起於北成國小老師顏廷伍無償借出器材，支持青少年用影像記錄家鄉，透過三星青年陳子揚號召小劇組營隊，拍攝在地產業，培育小小導演。

「蕃薯球志工隊」由熱愛技職與科技創新的青年組成，以「創客魂，偏鄉行，啟發未來，點亮夢想」信念，將STEAM教育與技職技能帶入偏鄉，透過木工機器人及3D列印筆等課程，讓科技不只是冷冰工具，而是能夠傳遞情感、縮短城鄉差距的橋梁。

「借物少年」志工隊源起於北成國小老師顏廷伍出借器材，支持青少年用影像記錄家鄉，透過三星青年陳子揚號召小劇組營隊，拍攝在地產業，培育小導演。記者戴永華／攝影
「借物少年」志工隊源起於北成國小老師顏廷伍出借器材，支持青少年用影像記錄家鄉，透過三星青年陳子揚號召小劇組營隊，拍攝在地產業，培育小導演。記者戴永華／攝影

「跟著我做絕對隊」2度獲青志獎肯定，成員們很活潑，今天接受表揚時，開心與代理縣長林茂盛玩自拍。記者戴永華／攝影
「跟著我做絕對隊」2度獲青志獎肯定，成員們很活潑，今天接受表揚時，開心與代理縣長林茂盛玩自拍。記者戴永華／攝影

青年事務委員是宜蘭縣青年重大政策及青創活動的重要推手。記者戴永華／攝影
青年事務委員是宜蘭縣青年重大政策及青創活動的重要推手。記者戴永華／攝影

「蕃薯球志工隊」讓大家了解科技不只是冷冰工具，而是能夠傳遞情感、縮短城鄉差距的橋梁。記者戴永華／攝影
「蕃薯球志工隊」讓大家了解科技不只是冷冰工具，而是能夠傳遞情感、縮短城鄉差距的橋梁。記者戴永華／攝影

「蘭Young唱歌仔志工隊」榮獲樂苗新秀獎。記者戴永華／攝影
「蘭Young唱歌仔志工隊」榮獲樂苗新秀獎。記者戴永華／攝影

第3屆青志獎競爭激烈，宜蘭有5支團隊獲獎，包括「蘭Young唱歌仔志工隊」榮獲樂苗新秀獎，「青真情志工隊」、「跟著我做絕對隊」、「借物少年」、「蕃薯球志工隊」4隊獲佳行獎。記者戴永華／攝影
第3屆青志獎競爭激烈，宜蘭有5支團隊獲獎，包括「蘭Young唱歌仔志工隊」榮獲樂苗新秀獎，「青真情志工隊」、「跟著我做絕對隊」、「借物少年」、「蕃薯球志工隊」4隊獲佳行獎。記者戴永華／攝影

「青真情志工隊」由具有多元文化背景的青年組成，多次在南方澳清真寺辦理營隊，促進文化理解與尊重。記者戴永華／攝影
「青真情志工隊」由具有多元文化背景的青年組成，多次在南方澳清真寺辦理營隊，促進文化理解與尊重。記者戴永華／攝影

教育部 青年 團隊

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