快訊

罕見素顏上陣！美女主播遇日本強震「狂奔回電視台」 呼吸急促惹網心疼

賴總統暫緩出訪史瓦帝尼 總統府：3個國家不開放領空

才下令囑託拘提柯建銘…法官「1小時逆轉」撤銷成命 理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

小黑蚊肆虐花蓮觀光受衝擊 市公所盼找新生態工法抑制

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
生技公司特助李隆安指出，「小黑蚊抑制生態工法」以土壤復育為核心，透過微生物抑制藍綠菌生長，直接中斷小黑蚊食物鏈，弱化幼蟲活動力。記者王思慧／攝影
生技公司特助李隆安指出，「小黑蚊抑制生態工法」以土壤復育為核心，透過微生物抑制藍綠菌生長，直接中斷小黑蚊食物鏈，弱化幼蟲活動力。記者王思慧／攝影

花蓮小黑蚊問題隨氣溫回升浮現，影響民眾生活與觀光發展，花蓮市公所今邀「樹博士」團隊簡報防治方案，盼用生態工法改善棲地、降低小黑蚊密度，同時市長魏嘉彥呼籲中央與地方投入研究，尋求長期解方。

市公所表示，今以「小黑蚊抑制生態工法—土壤復育計畫」為主軸，邀集觀光、校園及養殖相關單位參與，希望透過跨域合作，從源頭改善環境條件，樹博士團隊過去已在台北木柵公園、基隆河畔及校園等地土壤復育，透過導入森林微生物，重建生態平衡。

生技公司特助李隆安指出，小黑蚊問題對花蓮影響甚鉅，團隊以無毒方式導入原始森林微生物，讓生態回歸平衡，「小黑蚊就會回到該存在的地方」。他表示，「小黑蚊抑制生態工法」以土壤復育為核心，透過微生物抑制藍綠菌生長，直接中斷小黑蚊食物鏈，弱化幼蟲活動力，進而復育生態，民眾可自行以簡易噴灑方式操作，近期已在民宿等地展開實測，預估約2個月見效。

實際投入施作的民宿業者周金蓮說，客人戶外短暫停留就被叮咬，甚至出現過敏現象，影響住宿體驗與回訪意願，傳統防蚊產品恐對人體與寵物造成負擔，因此選擇嘗試生態工法，目前仍在觀察效果，但期待能改善困境，也建議學校及公部門優先導入。

魏嘉彥表示，小黑蚊雖非病媒蚊，卻已嚴重影響民生與觀光，問題存在多年，需系統性與策略性防治，建議中央與地方合作，結合學術單位監測與研究，並從棲地管理、生態復育等面向著手，同時呼籲民眾清除積水容器與青苔，降低蚊蟲孳生環境。

另外，花蓮縣議員魏嘉賢指出，小黑蚊問題已成為花蓮長期困擾，影響層面從日常生活延伸至觀光發展，應加大研究與治理力道；過去自然環境中如青蛙、蜻蜓等天敵減少，可能是族群失衡原因之一，未來除導入生態工法外，也應透過復育環境、恢復生態鏈等方式，達到治本效果，讓花蓮逐步擺脫小黑蚊陰影。

花蓮市公所今天邀「樹博士」團隊簡報防治方案，盼用生態工法改善棲地、降低小黑蚊密度。記者王思慧／攝影
花蓮市公所今天邀「樹博士」團隊簡報防治方案，盼用生態工法改善棲地、降低小黑蚊密度。記者王思慧／攝影

花蓮 小黑蚊

延伸閱讀

復育特有種旱招潮蟹 竹市移除香山濕地海馬齒

「世界最長蛇」網紋蟒頻繁出沒高雄 專家示警：南部恐已出現繁殖族群

綠色運輸維管挑戰大 新北打造自行車經濟圈

移植樹木未來要有證照！「樹木保護專業人員」認證上路

相關新聞

小黑蚊肆虐花蓮觀光受衝擊 市公所盼找新生態工法抑制

花蓮小黑蚊問題隨氣溫回升浮現，影響民眾生活與觀光發展，花蓮市公所今邀「樹博士」團隊簡報防治方案，盼用生態工法改善棲地、降低小黑蚊密度，同時市長魏嘉彥呼籲中央與地方投入研究，尋求長期解方。

減少PM2.5…羅東、宜蘭轉運站納入空氣維護區

宜蘭縣府推動環保永續，今天在縣務會議宣布為強化移動污染源管制，全縣空氣品質維護區（下稱空維區）將從現行的3處擴增至5處，正式納入羅東及宜蘭兩大轉運站。環保局長許嘉琦指出，目的在落實縣內三大交通樞紐全面納管並提升空氣品質，降低PM2.5對生活的影響。

基隆發票換樹苗 市民做公益提升綠覆率

北台灣8縣市今在新北市發表「百萬人種百萬樹」成果，基隆市副市長邱佩琳出席時說，基隆以植樹月活動為核心，民眾捐發票換樹苗，發票全數捐贈社福團體，不僅增加城市綠覆率，號召更多市民參與減碳行動。

立院經濟委員會考察基隆建設 漁民感謝八斗子漁港突堤碼頭終於有譜了

立法院經濟委員會今到基隆考察「農經建設」概況，基隆區漁會理事長簡建輝表示，漁民爭取在八斗子漁港增建突堤碼頭10多年，感謝立委林沛祥支持，可望在底前發包，完工後可以增加泊位，颱風來襲時，也能提供更安全的避風環境。

民眾黨基隆議員提名2人藍轉白 謝國樑、林沛祥：藍白席次最大化

民眾黨中央委員會今天首次移師基隆舉行，代表基隆是「聯合政府」的起點，會後主席黃國昌推薦4位議員提名參選人， 其中中正區林廷翰、信義區黃申棟兩人原來都是國民黨，由藍轉白披戰袍。市長謝國樑、立委林沛祥說，希望讓藍白席次最大化。

金屬中心「共榮嘉年華」今起登場 展現逾一甲子技術能量

金屬工業研究發展中心創立63周年，今起舉行為期3天的「金工顧產業 共榮嘉年華」，展示逾一甲子的研發能量，經濟部政務次長何晉滄看好金工中心在醫材、無人機、國防航太、綠能轉型及新材料領域等前景，期許發揮在地創新引擎角色，提升台灣在全球供應鏈價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。