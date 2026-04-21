小黑蚊肆虐花蓮觀光受衝擊 市公所盼找新生態工法抑制

花蓮小黑蚊問題隨氣溫回升浮現，影響民眾生活與觀光發展，花蓮市公所今邀「樹博士」團隊簡報防治方案，盼用生態工法改善棲地、降低小黑蚊密度，同時市長魏嘉彥呼籲中央與地方投入研究，尋求長期解方。

市公所表示，今以「小黑蚊抑制生態工法—土壤復育計畫」為主軸，邀集觀光、校園及養殖相關單位參與，希望透過跨域合作，從源頭改善環境條件，樹博士團隊過去已在台北木柵公園、基隆河畔及校園等地土壤復育，透過導入森林微生物，重建生態平衡。

生技公司特助李隆安指出，小黑蚊問題對花蓮影響甚鉅，團隊以無毒方式導入原始森林微生物，讓生態回歸平衡，「小黑蚊就會回到該存在的地方」。他表示，「小黑蚊抑制生態工法」以土壤復育為核心，透過微生物抑制藍綠菌生長，直接中斷小黑蚊食物鏈，弱化幼蟲活動力，進而復育生態，民眾可自行以簡易噴灑方式操作，近期已在民宿等地展開實測，預估約2個月見效。

實際投入施作的民宿業者周金蓮說，客人戶外短暫停留就被叮咬，甚至出現過敏現象，影響住宿體驗與回訪意願，傳統防蚊產品恐對人體與寵物造成負擔，因此選擇嘗試生態工法，目前仍在觀察效果，但期待能改善困境，也建議學校及公部門優先導入。

魏嘉彥表示，小黑蚊雖非病媒蚊，卻已嚴重影響民生與觀光，問題存在多年，需系統性與策略性防治，建議中央與地方合作，結合學術單位監測與研究，並從棲地管理、生態復育等面向著手，同時呼籲民眾清除積水容器與青苔，降低蚊蟲孳生環境。

另外，花蓮縣議員魏嘉賢指出，小黑蚊問題已成為花蓮長期困擾，影響層面從日常生活延伸至觀光發展，應加大研究與治理力道；過去自然環境中如青蛙、蜻蜓等天敵減少，可能是族群失衡原因之一，未來除導入生態工法外，也應透過復育環境、恢復生態鏈等方式，達到治本效果，讓花蓮逐步擺脫小黑蚊陰影。