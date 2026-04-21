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減少PM2.5…羅東、宜蘭轉運站納入空氣維護區

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪轉運站除了公車外，凡出廠滿5年的燃油機車，若未具備1年內定檢合格紀錄，將禁止進入該區。圖／環保局提供
礁溪轉運站除了公車外，凡出廠滿5年的燃油機車，若未具備1年內定檢合格紀錄，將禁止進入該區。圖／環保局提供

宜蘭縣府推動環保永續，今天在縣務會議宣布為強化移動污染源管制，全縣空氣品質維護區（下稱空維區）將從現行的3處擴增至5處，正式納入羅東及宜蘭兩大轉運站。環保局長許嘉琦指出，目的在落實縣內三大交通樞紐全面納管並提升空氣品質，降低PM2.5對生活的影響。

宜蘭縣自112年起每年公告一處新空維區，包含蘇澳港、陽明大學附設醫院蘭陽院區及礁溪轉運站。許嘉琦表示，針對柴油車、機車及公車等不同車種因地制宜，已成功使特定區域的高污染車輛逐步減少，PM2.5平均濃度改善幅度最高達30%，顯見空維區制度對於區域減量具有實質貢獻。

根據最新規劃，羅東轉運站已獲環境部核定，預計今年7月正式實施，屆時進出的國道客運與市區公車皆須取得排煙自主管理標章；宜蘭轉運站則已送審，最快明年7月施行。

此外，已實施一年的礁溪轉運站將於今年7月起加嚴管制，除公車外，凡出廠滿5年的燃油機車，若未具備1年內定檢合格紀錄，將禁止進入該區。

宜蘭空維區管制面向持續擴大，除陸路交通外，蘇澳港也將增設商船航速規範，推動管制由陸域延伸至海域。代理縣長林茂盛強調，未來將導入多元科技監測工具，強化移動污染源管控，並透過「碳污共減」引領縣民朝2050淨零碳排目標邁進，將環保永續轉化為重要的城市競爭力，為後代子孫打造淨好宜居環境。

羅東轉運站空氣品質維護區預計在今年度實施，國道客運及市區公車的排氣要符合標準。圖／環保局提供
羅東轉運站空氣品質維護區預計在今年度實施，國道客運及市區公車的排氣要符合標準。圖／環保局提供

蘇澳港納入空氣品質維護區，執行公務船舶及大型柴油車管制。圖／環保局提供
蘇澳港納入空氣品質維護區，執行公務船舶及大型柴油車管制。圖／環保局提供

陽大附設醫院蘭陽院區為宜蘭縣首座以敏感族群防護劃設的空氣品質維護區。圖／環保局提供
陽大附設醫院蘭陽院區為宜蘭縣首座以敏感族群防護劃設的空氣品質維護區。圖／環保局提供

環境部 公車 陽明大學

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