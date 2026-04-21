減少PM2.5…羅東、宜蘭轉運站納入空氣維護區

宜蘭縣府推動環保永續，今天在縣務會議宣布為強化移動污染源管制，全縣空氣品質維護區（下稱空維區）將從現行的3處擴增至5處，正式納入羅東及宜蘭兩大轉運站。環保局長許嘉琦指出，目的在落實縣內三大交通樞紐全面納管並提升空氣品質，降低PM2.5對生活的影響。

宜蘭縣自112年起每年公告一處新空維區，包含蘇澳港、陽明大學附設醫院蘭陽院區及礁溪轉運站。許嘉琦表示，針對柴油車、機車及公車等不同車種因地制宜，已成功使特定區域的高污染車輛逐步減少，PM2.5平均濃度改善幅度最高達30%，顯見空維區制度對於區域減量具有實質貢獻。

根據最新規劃，羅東轉運站已獲環境部核定，預計今年7月正式實施，屆時進出的國道客運與市區公車皆須取得排煙自主管理標章；宜蘭轉運站則已送審，最快明年7月施行。

此外，已實施一年的礁溪轉運站將於今年7月起加嚴管制，除公車外，凡出廠滿5年的燃油機車，若未具備1年內定檢合格紀錄，將禁止進入該區。

宜蘭空維區管制面向持續擴大，除陸路交通外，蘇澳港也將增設商船航速規範，推動管制由陸域延伸至海域。代理縣長林茂盛強調，未來將導入多元科技監測工具，強化移動污染源管控，並透過「碳污共減」引領縣民朝2050淨零碳排目標邁進，將環保永續轉化為重要的城市競爭力，為後代子孫打造淨好宜居環境。

羅東轉運站空氣品質維護區預計在今年度實施，國道客運及市區公車的排氣要符合標準。圖／環保局提供

蘇澳港納入空氣品質維護區，執行公務船舶及大型柴油車管制。圖／環保局提供