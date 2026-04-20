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基隆發票換樹苗 市民做公益提升綠覆率

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
北台灣8縣市今在新北市發表「百萬人種百萬樹」成果，並頒獎感謝企業團體，提升參與感與尊榮感。圖／基市府提供
北台灣8縣市今在新北市發表「百萬人種百萬樹」成果，並頒獎感謝企業團體，提升參與感與尊榮感。圖／基市府提供

北台灣8縣市今在新北市發表「百萬人種百萬樹」成果，基隆市副市長邱佩琳出席時說，基隆以植樹月活動為核心，民眾捐發票換樹苗，發票全數捐贈社福團體，不僅增加城市綠覆率，號召更多市民參與減碳行動。

4月22是世界地球日，北台灣8縣市今天在新北市政府禮堂，辦理為「地球種下一棵樹 百萬人種百萬樹」活動，安排各縣市代表致詞，並頒獎感謝企業團體，讓永續行動夥伴實際走上舞台，提升參與感與尊榮感。

基隆市長謝國樑表示，這項跨縣市合作計畫，不僅展現區域攜手推動淨零轉型的決心，也讓植樹成為全民參與的具體行動，實踐「樹海匯碳、生森不息」的願景，為地球、為下一代打造更永續的未來。基隆將持續參與，讓綠色生活成為城市發展的重要基礎。

邱佩琳代表謝國樑出席活動，她在現場致詞指出，基隆以植樹月活動作為重要推動核心，在苗圃舉辦「發票免費換樹苗」活動，廣受市民支持，今年植樹節活動現場共發放3509株樹苗，並將募集的發票全數捐贈社福團體，展現市民對環境保護與公益行動的高度參與。

成果發表會現場設置360度環景拍攝體驗，邀請各縣市政府及企業代表貴賓參與拍攝，將「植樹行動」轉化為具紀念性與分享價值的影像成果，作為本年度共同推動永續行動的重要象徵，並以「樹苗意象」為主題圖騰，結合手作絹印工藝，讓貴賓親自完成專屬圖樣，象徵將永續行動「印記於生活之中」。

北台灣8縣市今在新北市發表「百萬人種百萬樹」成果，基隆市副市長邱佩琳帶團出席，介紹基隆城市綠覆率成果。圖／基市府提供
北台灣8縣市今在新北市發表「百萬人種百萬樹」成果，基隆市副市長邱佩琳帶團出席，介紹基隆城市綠覆率成果。圖／基市府提供

北台灣8縣市今在新北市發表「百萬人種百萬樹」成果，基隆市副市長邱佩琳代表出席，介紹城市綠覆率成果。圖／基市府提供
北台灣8縣市今在新北市發表「百萬人種百萬樹」成果，基隆市副市長邱佩琳代表出席，介紹城市綠覆率成果。圖／基市府提供

北台灣8縣市今在新北市發表「百萬人種百萬樹」成果，並頒獎感謝企業團體，提升參與感與尊榮感。圖／基市府提供
北台灣8縣市今在新北市發表「百萬人種百萬樹」成果，並頒獎感謝企業團體，提升參與感與尊榮感。圖／基市府提供

北台灣8縣市今在新北市發表「百萬人種百萬樹」成果，基隆市副市長邱佩琳代表出席，並頒獎感謝企業團體，提升參與感與尊榮感。圖／基市府提供
北台灣8縣市今在新北市發表「百萬人種百萬樹」成果，基隆市副市長邱佩琳代表出席，並頒獎感謝企業團體，提升參與感與尊榮感。圖／基市府提供

基隆 生態保育 護樹

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