立院經濟委員會考察基隆建設 漁民感謝八斗子漁港突堤碼頭終於有譜了

立法院經濟委員會今到基隆考察「農經建設」概況，基隆區漁會理事長簡建輝表示，漁民爭取在八斗子漁港增建突堤碼頭10多年，感謝立委林沛祥支持，可望在底前發包，完工後可以增加泊位，颱風來襲時，也能提供更安全的避風環境。

立法院經濟委員會召委洪毓祥安排今天的基隆考察行程，林沛祥到場，經濟部次長賴建信、經濟委員會簡任編審葉蘭、台船公司董事長陳政宏、農業部次長黃昭欽、漁業署長王茂城等人也出席。表要考察項目是台船基隆廠未來營運規畫，以及八斗子突堤碼頭興建案工程進度。

林沛祥表示，基隆長期面臨人口外流與通勤壓力，原因在就業機會不足，讓基隆人能留在基隆工作是最根本的解方，希望相關單位持續強化在地人才培育與媒合機制。

台船公司表示，將擴充大型海巡艦艇的修造能量，未來5年將以4000噸級巡防艦為主要建造船型。隨著業務量提升，預期營收與人力需求也將同步成長，對基隆在地就業將帶來實質助益。

因應潛艦國造，台船公司未來將透過產學合作與就業中心持續媒合，提升基隆優秀青年的比例，讓優秀青年根留基。另外在AI引進，改善造船環境，機器人技術的引進，也有助於吸引在地年輕學子對智慧化設備有興趣的進廠工作。

簡建輝表示，八斗子漁港突堤碼頭興建工程喊了10幾年，政府一直沒有落實，感謝林沛祥多次辦理會勘、考察和推動，現在已在辦理細部設計，預計5月中旬完成，年底前完成發包。突堤碼頭建成後，漁船停泊數量可增加19艘，颱風來襲時也有助港域穩靜度，提供更安全的避風環境。

林沛祥說，他要代表基隆在地漁民對農業部說謝謝，八斗子漁港突堤碼頭是八斗子漁民長期以來的期待，很高興在他任內能夠實現，希望相關作業及工程順利，早一點給漁民更大的保障。

洪毓祥詢問突堤碼頭工程的期程，漁業署表示，依目前的狀預估2028年完工。洪毓祥說，因為氣候變遷影響，極端天氣頻繁，漁船避風需求更加迫切，希望能夠加快進度。

立法院經濟委員會今到基隆考察「農經建設」概況，考察項目是台船基隆廠未來營運規畫，以及八斗子突堤碼頭興建案工程進度。圖／林沛祥辦公室提供

立法院經濟委員會今到基隆考察「農經建設」概況，八斗子漁港增建突堤碼頭可望在底前發包，完工後可以增加泊位，並提供更安全的避風環境。圖／林沛祥辦公室提供

立法院經濟委員會今到基隆考察「農經建設」概況，考察項目是台船基隆廠未來營運規畫，以及八斗子突堤碼頭興建案工程進度。圖／林沛祥辦公室提供