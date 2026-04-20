立委考察八斗子漁港 突堤碼頭年底前發包117年完工

立法院經濟委員會今天考察基隆農經建設，漁業署表示，「八斗子漁港突堤碼頭興建工程」總經費新台幣1.7億元，現辦理細部設計中，預計年底前發包、民國117年完工。

立法院經濟委員會召委、台灣民眾黨立委洪毓祥，今天與國民黨立委林沛祥安排基隆地區農經建設概況考察，農業部政務次長黃昭欽、農業部漁業署長王茂城等人，一同前往基隆區漁會聽取工程簡報。

王茂城簡報表示，這項工程已於3月17日完成基本設計審議，現辦理細部設計中，預計5月中旬完成，並於年底前完成發包；完工後能有效削減波浪提高泊區穩定，增加港區漁船容納量，且最大可停靠船型達CT5等級。

王茂城指出，八斗子漁港目前總設籍船隻396艘，完工後，CT3等級漁船多檔停靠總停泊數，可從現況61艘，增加19艘至80艘；或是CT4等級漁船從現況59艘，增加11艘至70艘，增加漁民便利性。

林沛祥表示，他代表基隆在地漁民向農業部表達感謝，這項建設是漁民長期以來的期待，很高興能在任內實現，希望工程順利完工，帶給漁民多一點安心與保障。

洪毓祥關心工程期程，漁業署表示預計於117年完工，洪毓祥受訪表示，經與漁業署討論後，漁業署將工程總經費從1.2億元提高至1.7億元，希望工程能如期如質完工，並建議漁業署考慮漁船在建置船舶自動識別系統（AIS）前提下，補助漁船船主裝設光電面板。

基隆區漁會理事長簡建輝指出，突堤工程在地方喊了十幾年沒有落實，在林沛祥多次辦理會勘、考察爭取下，現辦理細部設計中，完工後可讓港區漁船容納量增加，並在颱風期間提供漁民更安全避風環境。