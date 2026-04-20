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綠營批膨風水雞刣無肉 吳宗憲陣營指混淆事實

中央社／ 宜蘭20日電

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天提出5項補助鄰長政見，遭民進黨批評「膨風水雞刣無肉」，吳宗憲陣營表示，民進黨刻意混淆事實誤導鄉親，在潑政治口水前先做好功課。

吳宗憲今天表示，財政收支劃分法修正後，宜蘭每年將增加約新台幣128億元財源，除了投入建設，也應回饋基層，他提出包括補助鄰長每月交通費1500元等5項補助鄰長政見。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌在記者會指出，吳宗憲宣稱縣府將增加128億元財源，並要提撥1/4（32億元）推動福利，但根據縣府財稅局長先前答詢，宜蘭實際可用財源恐僅有16億元，社福支票卻要花32億元。

對此，吳宗憲競選辦公室發言人鄭皓文表示，民進黨團的說法明顯混淆時序，仍拿「當初主計處的舊版核定表」說嘴，財劃法第1次修正後，中央雖然讓宜蘭統籌分配稅款增加約128億元，卻同時拿回全國一般性補助款636億元，導致宜蘭「統籌增加但補助大減」。

鄭皓文說，在地方強烈反彈下，在野黨推動後續三讀通過「二修」財劃法，明文化制訂中央對地方的一般性補助款不得低於前一年、計畫型補助不得低於過去10年平均，避免中央再玩「統籌加、補助減」的數字遊戲。依目前的新法計算，宜蘭可以穩定增加的統籌分配稅款約為128億元。

宜蘭 財政收支劃分法

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