借閱10本書換1張職棒門票！基市加入「閱讀MVP」計畫 跨界帶動閱讀風氣

基隆市文化觀光局今天表示，為推動城市閱讀風氣結合健康運動生活，已加入中國信託銀行主辦的「2026閱讀MVP」公益活動，4月21日至5月17日在基隆市公共圖書館，借閱滿10本書即可兌換1張中信兄弟平日主場門票兌換券。

文化觀光局長江亭玫表示，基隆這座城市正在改變，未來不僅要提升閱讀的深度，更要擴展廣度。基隆今年首度與中國信託銀行合作，參與深具意義的閱讀MVP計畫，對於基隆的愛書人與棒球迷來說，都是一大福音。

配合合作方案，基隆市各公共圖書館還以運動為主題策畫書展，希望透過閱讀與職棒運動的結合，打破大眾對閱讀的刻板印象，讓不同年齡層，特別是年輕學子與運動愛好者，都能走進圖書館，感受「文字的力量」與「球場的熱血」，如何交織成豐富的感官體驗。

文化觀光局邀請基隆市民，在活動期間前往公共圖書館，完成指定借閱任務並取得中信兄弟棒球隊平日主場門票兌換券，期待透過跨界資源的整合，將閱讀的靜態能量轉化為球場的動態熱情，讓閱讀成為更具活力與吸引力的生活體驗。

文化觀光局另加碼推出寫作抽獎活動，只要在公共圖書館內索取專用稿紙，撰寫300字以上的讀書心得交回櫃檯，就有機會抽中漢來日月行館雙人1泊2食住宿券及多項職棒、職籃限量好禮，歡迎民眾踴躍參與。活動相關資訊，可上基隆市公共圖書館官網（https://kllib.klcg.gov.tw/）、基隆市文化觀光局官網（https://klctb.klcg.gov.tw/），或追蹤「閱讀MVP」臉書粉絲專頁查詢，或電洽文觀局(02)2422-4170轉分機705。

基隆市加入中國信託銀行「2026閱讀MVP」公益活動，在公共圖書館借閱滿10本書，可兌換1張中信兄弟平日主場門票兌換券。圖／基隆市文化觀光局提供