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七星潭變身戶外美術館 國際疊石藝術季5月開幕登場

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
「花蓮太平洋國際疊石藝術季」在七星潭登場，縣府邀集國際藝術家，攜手台灣在地疊石好手，即日起展開極限平衡創作，最終成果預計5月1日在七星潭藍天廣場開幕。圖／花蓮縣政府觀光處提供
「花蓮太平洋國際疊石藝術季」在七星潭登場，縣府邀集國際藝術家，攜手台灣在地疊石好手，即日起展開極限平衡創作，最終成果預計5月1日在七星潭藍天廣場開幕。圖／花蓮縣政府觀光處提供

花蓮年度藝術盛事「花蓮太平洋國際疊石藝術季」將於5月在七星潭登場，縣府邀集瑞典、伊拉克、西班牙、日本與土耳其等國際藝術家，攜手台灣在地疊石好手，即日起展開極限平衡創作，最終成果預計5月1日在七星潭藍天廣場開幕。

縣府觀光處表示，本次藝術季邀請國內外藝術家以在地石頭、漂流木等素材進行創作，將七星潭海岸轉化為戶外美術館；同時，從全台選出的15組疊石職人，也在浪聲與光影之中展開創作競賽，呈現人與自然交融的藝術風貌。另活動同步舉辦攝影比賽，鼓勵民眾以獨特視角捕捉作品與山海景致交織的瞬間。

觀光處指出，本屆賽事以「無痕創作」為核心精神，參賽者須運用現地礫石、漂流木及海洋廢棄物等素材完成作品，直徑需達2公尺以上，並能承受海風與潮汐考驗，整體創作不僅比拚技藝，更強調與自然共生，在變動環境中展現穩定與秩序的藝術價值。

處長余明勲表示，活動總獎金高達32萬元，其中金石獎最高8萬元，並將於4月28日至29日開放網路人氣票選，5月1日開幕當天，現場也將結合市集、展演與親子體驗活動，邀請國內外民眾走進七星潭藍天廣場，在礫石堆疊之間，感受花蓮獨特的自然美學與生命力。

「花蓮太平洋國際疊石藝術季」在七星潭登場，縣府邀集國際藝術家，攜手台灣在地疊石好手，即日起展開極限平衡創作，最終成果預計5月1日在七星潭藍天廣場開幕。圖／花蓮縣政府觀光處提供
「花蓮太平洋國際疊石藝術季」在七星潭登場，縣府邀集國際藝術家，攜手台灣在地疊石好手，即日起展開極限平衡創作，最終成果預計5月1日在七星潭藍天廣場開幕。圖／花蓮縣政府觀光處提供

日本 藝術家 美術館 花蓮

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