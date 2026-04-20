基隆市區出現鷺鷥林 樹下汽車遍布「彈痕」車主傻眼

鷺科鳥類進入繁殖季，基隆市田寮河畔的行道路成了「鷺鷥林」，又見停在樹下停車格的汽車，因為遭鳥的排泄物「轟炸」，車身彈痕累累，慘不忍睹。基市府交通處表示，會塗銷「高風險」的車格，維護車主權益與停車品質。

基隆市中心的鷺科繁殖棲地，原本在中正高架路通往中山高途中，西定河匯入旭川河處沉砂池畔的樹上，因為當地雖然車輛川流不息，但少見行人。

多年前市府在沉沙池興建汙水處理設施，移除樹木，鷺科轉移到田寮河畔金雞橋兩側的行道樹築巢，且越聚越多，仁一路這側的鷺鷥林還往美猴橋方向擴大。今年受行道樹修剪程度的影響，仁一路側的鷺鷥林位置，主要集中在美猴橋和吉羊橋間的行道樹。

每年5到9月鷺科繁殖季，因為行道樹上滿是小白鷺、黃頭鷺和夜鷺的鳥巢，除了成雙成對的親鳥聚集，也會有雛鳥孵化成長，鳥類排泄物宛如零星陣雨落下，除了汙染地面，停在樹下停車格的汽車也難倖免。有車主來取車時看到慘狀，心如刀割。

交通處表示，巡查發現田寮河畔仁一路段路邊停車格，因為進入鷺科鳥類繁殖季，停放部分格位的汽車遭鳥類排泄物汙損情形。鳥類排泄物滴落車身，不僅影響外觀，硬化後也不易清洗不易，造成車主困擾。

在前往現場查看評估後，交通處決定近日就會塗銷高風險車位，從源頭免除潛在的停車風險，以預防性措施維護車主權益與停車品質。待繁殖季汙染問題結束後，再檢討是否恢復劃設停車格，或採其他活化方案。

每年鷺科繁殖季形成的鷺鷥林，都會影響民眾停車權益。交通處表示，將與市府都市發展處、產業發展處等單位協調，評估在非繁殖季進行適當的樹冠修剪等配套措施，兼顧城市綠化生態與市民生活品質。

鷺科鳥類進入繁殖季，基隆市田寮河畔的行道路成了「鷺鷥林」，樹上滿是鳥巢。記者邱瑞杰／攝影

鷺科鳥類進入繁殖季，基隆市田寮河畔的行道路成了「鷺鷥林」，停在樹下停車格的汽車宛如遭鳥的排泄物「轟炸」，慘不忍睹。記者邱瑞杰／攝影

鷺科鳥類進入繁殖季，基隆市田寮河畔的行道路成了「鷺鷥林」，地面布滿鳥類排泄物，停在樹下的汽車也慘不忍睹。記者邱瑞杰／攝影

鷺科鳥類進入繁殖季，基隆市田寮河畔的行道路成了「鷺鷥林」，停在樹下停車格的汽車宛如遭鳥的排泄物「轟炸」，慘不忍睹。記者邱瑞杰／攝影