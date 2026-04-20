花蓮疊石藝術季登場 國際藝術家齊聚七星潭

2026太平洋國際疊石藝術季即日起在花蓮七星潭登場，除台灣在地好手，來自瑞典、伊拉克、西班牙、日本與土耳其等藝術家陸續抵達花蓮，展開駐村創作旅程，5月1日活動開幕。

花蓮縣政府觀光處表示，此次比賽以「無痕創作」為核心精神，參賽者須運用現地礫石、漂流木與海洋廢棄物等素材進行創作，作品直徑需達2公尺以上，並須承受海風與潮汐的自然考驗，不僅是一場技藝的競逐，更是一場與土地共生的藝術實踐，在變動之中尋找恆定，在自然之中體現秩序。

觀光處長余明勳指出，本次賽事總獎金達新台幣32萬元，金石獎最高獎金8萬元，並將於4月28日至29日開放網路人氣票選，邀請民眾參與這場視覺與心靈的盛宴；5月1日將迎來藝術季盛大開幕，從市集、展演到親子體驗，讓七星潭成為一座與自然共創的藝術舞台。

國際藝術家創作期間為即日起至4月25日，玩家級參與者則自4月18日至4月27日陸續投入創作；而來自全台15組脫穎而出的疊石職人將在太平洋的浪聲與光影之中展開創作，開啟為期10天的極限平衡挑戰。

另外，4月28日、5月27日舉行疊石攝影賽，邀請民眾採個人的視角，擷取作品與山海景致交織的限定畫面。歡迎民眾於5月1日至6月30日至七星潭欣賞跨文化的地景藝術。