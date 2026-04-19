200年的相遇！蘭博「正港宜蘭」特展開幕 揭開消失的烏石港航線史

清朝時期的宜蘭烏石港是為東部唯一官方聯外港口，宜蘭為紀念烏石港指定為「正口」200周年，今天在蘭博舉行「正港宜蘭-烏石港正口兩百年」特展，帶領與會者回顧昔日「以水為路」繁華年代，見證烏石港興盛到轉型的歷史軌跡，其中耗時27年以千年檜木刻畫的地景、以戎克船原型打造的「王爺船」都很值得一看。

早在200年前的清道光6年（1826年），烏石港即被指定為「正口」，與鹿港、艋舺並列為台灣5大官方商貿港口，更是當時東部唯一的官方門戶，扮演水陸重要節點，船隻絡繹不絕，更享有「石港春帆」美名。

蘭陽博物館指出，歷史上的烏石港並非今日賞鯨船往來的「新」港，而是位於蘭陽博物館旁的水域濕地一帶；隨著地形變遷與河道淤積，港口位置雖已改變，但它作為蘭陽平原門戶的歷史地位不可磨滅。今天在特展開幕現場，特別安排岳明國中小學生在濕地水域駕駛帆船，重現兩百年前帆影點點意象。

本次特展規劃5大展區，由千年檜木巨作領銜，多件重量級文物首度現身。展場中最引人注目的莫過於重量級展品「雕刻葛瑪蘭」，這是宜蘭木雕大師陳萬松花了27年，以千年檜木刻劃而成的地景巨作。

展出文物還包括五結清水祈安宮以戎克船為原型打造的「王爺船」、清代烏石港防禦古砲管、禁止官員索賄的古石碑，以及極為罕見的純金「頭城搶孤紀念金牌」，展場還設有多媒體體驗區，讓觀眾透過互動遊戲，感受先民在驚濤駭浪中的航行挑戰。

「正港宜蘭」特展自即日起至明年5月18日，特展票價80元，縣民享50元優惠，縣籍長者與學生（含在宜蘭就讀者）免費入場。特展期間將舉辦系列講座、走讀與工作坊，詳情可至蘭陽博物館官網查詢，歡迎民眾前來感受兩百年港口的風華與傳承。

代理縣長林茂盛與藝術家陳萬松在巨型木雕作品「雕刻葛瑪蘭」前，讚嘆傳統工藝之美。圖／文化局提供

陳萬松藝術家（右一）為代理縣長林茂盛等人詳細解說木雕工具，展現傳統工藝的技術與歷史。圖／文化局提供

透過「石港揚帆」儀式象徵此次特展精彩啟航，重現烏石港的歷史風華。圖／文化局提供

代理縣長林茂盛等與會者、藝術家合影，宣告「正港宜蘭」特展開幕，展期至明年5月18日。圖／文化局提供