快訊

影／嘉義市東區大雅路民宅深夜火警 一家3口救出命危送醫

大甲媽跨過濁水溪抵雲林 西螺大橋萬人接駕萬頭攢動

聽新聞
0:00 / 0:00

200年的相遇！蘭博「正港宜蘭」特展開幕 揭開消失的烏石港航線史

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
岳明國中小師生在烏石港舊址的濕地水域上，以操帆之姿為特展揭開活力序幕。圖／文化局提供
岳明國中小師生在烏石港舊址的濕地水域上，以操帆之姿為特展揭開活力序幕。圖／文化局提供

清朝時期的宜蘭烏石港是為東部唯一官方聯外港口，宜蘭為紀念烏石港指定為「正口」200周年，今天在蘭博舉行「正港宜蘭-烏石港正口兩百年」特展，帶領與會者回顧昔日「以水為路」繁華年代，見證烏石港興盛到轉型的歷史軌跡，其中耗時27年以千年檜木刻畫的地景、以戎克船原型打造的「王爺船」都很值得一看。

早在200年前的清道光6年（1826年），烏石港即被指定為「正口」，與鹿港、艋舺並列為台灣5大官方商貿港口，更是當時東部唯一的官方門戶，扮演水陸重要節點，船隻絡繹不絕，更享有「石港春帆」美名。

蘭陽博物館指出，歷史上的烏石港並非今日賞鯨船往來的「新」港，而是位於蘭陽博物館旁的水域濕地一帶；隨著地形變遷與河道淤積，港口位置雖已改變，但它作為蘭陽平原門戶的歷史地位不可磨滅。今天在特展開幕現場，特別安排岳明國中小學生在濕地水域駕駛帆船，重現兩百年前帆影點點意象。

本次特展規劃5大展區，由千年檜木巨作領銜，多件重量級文物首度現身。展場中最引人注目的莫過於重量級展品「雕刻葛瑪蘭」，這是宜蘭木雕大師陳萬松花了27年，以千年檜木刻劃而成的地景巨作。

展出文物還包括五結清水祈安宮以戎克船為原型打造的「王爺船」、清代烏石港防禦古砲管、禁止官員索賄的古石碑，以及極為罕見的純金「頭城搶孤紀念金牌」，展場還設有多媒體體驗區，讓觀眾透過互動遊戲，感受先民在驚濤駭浪中的航行挑戰。

「正港宜蘭」特展自即日起至明年5月18日，特展票價80元，縣民享50元優惠，縣籍長者與學生（含在宜蘭就讀者）免費入場。特展期間將舉辦系列講座、走讀與工作坊，詳情可至蘭陽博物館官網查詢，歡迎民眾前來感受兩百年港口的風華與傳承。

代理縣長林茂盛與藝術家陳萬松在巨型木雕作品「雕刻葛瑪蘭」前，讚嘆傳統工藝之美。圖／文化局提供
代理縣長林茂盛與藝術家陳萬松在巨型木雕作品「雕刻葛瑪蘭」前，讚嘆傳統工藝之美。圖／文化局提供

陳萬松藝術家（右一）為代理縣長林茂盛等人詳細解說木雕工具，展現傳統工藝的技術與歷史。圖／文化局提供
陳萬松藝術家（右一）為代理縣長林茂盛等人詳細解說木雕工具，展現傳統工藝的技術與歷史。圖／文化局提供

透過「石港揚帆」儀式象徵此次特展精彩啟航，重現烏石港的歷史風華。圖／文化局提供
透過「石港揚帆」儀式象徵此次特展精彩啟航，重現烏石港的歷史風華。圖／文化局提供

代理縣長林茂盛等與會者、藝術家合影，宣告「正港宜蘭」特展開幕，展期至明年5月18日。圖／文化局提供
代理縣長林茂盛等與會者、藝術家合影，宣告「正港宜蘭」特展開幕，展期至明年5月18日。圖／文化局提供

展場透過精緻的古地圖與各類船隻模型，生動再現蘭陽平原河海運輸的歷史版圖。圖／文化局提供
展場透過精緻的古地圖與各類船隻模型，生動再現蘭陽平原河海運輸的歷史版圖。圖／文化局提供

文物 艋舺 宜蘭

延伸閱讀

春之清華藝術節 攜波蘭團隊5月中點亮新竹東門城

一餐飯，改變世界 宜蘭綠博新北周登場「凡得立」打造永續行動

宜蘭呷拜拜訂桌搶手！提早24小時排隊「搶頭香」開訂1個多小時賣光

今夏最有「份量」的「圓潤的魔法 波特羅特展」來了！4月22日預售票搶先開賣

相關新聞

200年的相遇！蘭博「正港宜蘭」特展開幕 揭開消失的烏石港航線史

清朝時期的宜蘭烏石港是為東部唯一官方聯外港口，宜蘭為紀念烏石港指定為「正口」200周年，今天在蘭博舉行「正港宜蘭-烏石港正口兩百年」特展，帶領與會者回顧昔日「以水為路」繁華年代，見證烏石港興盛到轉型的歷史軌跡，其中耗時27年以千年檜木刻畫的地景、以戎克船原型打造的「王爺船」都很值得一看。

台東市區空氣瀰漫糞便味一日8投訴 環保局連夜稽查找到原因了

這兩天台東市區、森林公園周邊及新園地區等地空氣瀰漫難聞異味，民眾抱怨不只住家聞到，外出購買餐點也難逃臭味襲擊。台東縣環保局啟動稽查程序，初步熱點區域監測發現，異味來源是特定農地，疑為農民使用未經妥善處理的肥料產生惡臭，限期未改善將依法開罰。

新加坡高端體驗團訪基隆 招商引資共拓城市合作新契機

由駐新加坡代表處童振源代表率領之「台灣風光人文暨科技高端體驗團」今蒞臨基隆，展開一系列城市參訪與交流行程，市長謝國樑晚間設宴款待，謝國樑說，訪問團除文化與觀光交流外，更以招商引資為核心主軸，盼透過實地走訪與交流，促進產業對接與城市合作機會。

找回賞鯨人氣 花蓮「友善賞鯨」推超值套票

花蓮近年頻傳重大天災，賞鯨人潮從往年破十萬人次，跌到不到八萬人次，產值從高峰時五億降至二億以下，今年賞鯨旺季又要到來，花蓮區漁會串連縣內五家業者昨推「友善賞鯨」，漁會總幹事林砡漢說，花蓮外海鯨豚目擊率超過九成，且風浪平穩，十分適合賞鯨，希望天災過去，觀光客可以回流。

廣角鏡／宜蘭校園鋸樹驚嚇雛鳥 校方道歉

宜蘭縣吳沙國中雇工前天修剪校園樹枝時，見樹上有黑冠麻鷺築巢，疑似為了驅趕，竟持電鋸鋸斷鳥巢前端枝幹，當時巢內有親鳥帶著四隻鶵鳥，在巢內搖搖晃晃，嚇到炸毛，頻頻發出悲鳴，影片曝光引起網友憤怒，校方道歉表示，已先停工並圍封鎖線補救，持續觀測確保鳥兒一家不受驚擾。

影／基隆家扶園遊會浪漫獻唱 辛龍：近日多首創作歌曲推出

辛龍2020年痛失愛妻劉真，後來曾遲遲無法走出喪妻之痛，去年宣布復出，今天他到基隆參加家扶中心「關懷兒童愛心園遊會」，獻唱「朋友」等多首歌曲，辛龍說，基隆是一個很浪漫的地方，下雨讓人覺得很有氣氛 ，最近將會推出多首新歌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。