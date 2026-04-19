花蓮部落飲食文化躍國際 「豐濱製造」記憶食譜贈華盛頓大學館藏

為推廣原住民族文化、促進國際交流，社團法人花蓮縣原住民族公共事務促進會赴美，參與聯合國原住民族議題常設論壇，並在華盛頓大學東亞圖書館舉行贈書儀式，將「豐濱製造—山海之間的在地食材與文化記憶食譜」納入館藏，象徵台灣原住民族文化走入國際學術場域。

捐書儀式於美西時間4月16日舉辦，此次由促進會常務理事陳柏均代表捐贈，並由館方經理Lucy Li代表受贈，雙方完成贈書交接，見證地方文化成果邁向國際的重要時刻。

豐濱鄉公所表示，「豐濱製造」由鄉公所與花蓮縣原住民族公共事務促進會共同完成，記錄花蓮東海岸部落的飲食文化與生活智慧，該書於2025年底出版，透過長時間田野調查與資料整理完成，是一部兼具文化保存與教育價值的重要成果。

全書以「山、田、溪、海」為主軸，系統整理在地食材來源、採集方式與料理特色，並收錄部落料理人與採集者的生命故事，呈現人與自然環境、傳統文化及地方知識之間的緊密關係，也展現豐濱獨有的飲食風貌。

豐濱鄉長邱福順表示，「豐濱製造」不只是一本食譜，更是承載部落記憶與生活智慧的文化紀錄，透過整理與出版，讓族人與土地的連結被更多人看見，也讓「吃在地、食當季」的理念更容易被理解與傳承。

他也指出，此次書籍進入華盛頓大學東亞圖書館典藏，不僅是地方文化走向國際的重要里程碑，也展現豐濱推動原住民族慢食文化與永續理念的成果，未來將持續結合文化與產業，深化國際交流，讓來自山海之間的文化記憶持續在世界舞台發光。