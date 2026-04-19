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花蓮部落飲食文化躍國際 「豐濱製造」記憶食譜贈華盛頓大學館藏

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣原住民族公共事務促進會在華盛頓大學東亞圖書館舉行贈書儀式，將「豐濱製造—山海之間的在地食材與文化記憶食譜」納入館藏，促進會常務理事陳柏均（左）贈書予東亞圖書館經理Lucy Li（右） 。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣原住民族公共事務促進會在華盛頓大學東亞圖書館舉行贈書儀式，將「豐濱製造—山海之間的在地食材與文化記憶食譜」納入館藏，促進會常務理事陳柏均（左）贈書予東亞圖書館經理Lucy Li（右） 。圖／豐濱鄉公所提供

為推廣原住民族文化、促進國際交流，社團法人花蓮縣原住民族公共事務促進會赴美，參與聯合國原住民族議題常設論壇，並在華盛頓大學東亞圖書館舉行贈書儀式，將「豐濱製造—山海之間的在地食材與文化記憶食譜」納入館藏，象徵台灣原住民族文化走入國際學術場域。

捐書儀式於美西時間4月16日舉辦，此次由促進會常務理事陳柏均代表捐贈，並由館方經理Lucy Li代表受贈，雙方完成贈書交接，見證地方文化成果邁向國際的重要時刻。

豐濱鄉公所表示，「豐濱製造」由鄉公所與花蓮縣原住民族公共事務促進會共同完成，記錄花蓮東海岸部落的飲食文化與生活智慧，該書於2025年底出版，透過長時間田野調查與資料整理完成，是一部兼具文化保存與教育價值的重要成果。

全書以「山、田、溪、海」為主軸，系統整理在地食材來源、採集方式與料理特色，並收錄部落料理人與採集者的生命故事，呈現人與自然環境、傳統文化及地方知識之間的緊密關係，也展現豐濱獨有的飲食風貌。

豐濱鄉長邱福順表示，「豐濱製造」不只是一本食譜，更是承載部落記憶與生活智慧的文化紀錄，透過整理與出版，讓族人與土地的連結被更多人看見，也讓「吃在地、食當季」的理念更容易被理解與傳承。

他也指出，此次書籍進入華盛頓大學東亞圖書館典藏，不僅是地方文化走向國際的重要里程碑，也展現豐濱推動原住民族慢食文化與永續理念的成果，未來將持續結合文化與產業，深化國際交流，讓來自山海之間的文化記憶持續在世界舞台發光。

原住民 花蓮 食譜

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