快訊

大甲媽遶境3員警被打、偵查隊長鼻樑斷裂 顏清標說話了

體力差不敢出國？ 旅遊專家指名「6大好物」：銀髮族必備

紐時揭露伊朗最新戰力！專家：德黑蘭早有無敵的「核彈級武器」

聽新聞
0:00 / 0:00

台東市區空氣瀰漫糞便味一日8投訴 環保局連夜稽查找到原因了

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東市區這兩天瀰漫難聞臭味，環保局稽查人員連夜前往農地釐清異味原因。圖／台東縣環保局提供
台東市區這兩天瀰漫難聞臭味，環保局稽查人員連夜前往農地釐清異味原因。圖／台東縣環保局提供

這兩天台東市區、森林公園周邊及新園地區等地空氣瀰漫難聞異味，民眾抱怨不只住家聞到，外出購買餐點也難逃臭味襲擊。台東縣環保局啟動稽查程序，初步熱點區域監測發現，異味來源是特定農地，疑為農民使用未經妥善處理的肥料產生惡臭，限期未改善將依法開罰。

昨晚台東市區空氣飄散難聞惡臭味，民眾陸續抱怨說，台東森林公園、正氣北路、博愛路、圖書館美術館、康樂橋等地都飄散臭屎味，「範圍很大、味道超臭」。在傳出惡臭味後，台東縣政府1999專線也湧入陳情及檢舉電話，環保局連夜派員啟動稽查程序。

環保局證實，昨天共接獲八起投訴，今天上午情況舒緩，尚未接獲陳情。

環保局表示，因農地大多無路燈設施，夜間稽查難度高，稽查人員前往熱點區域監測後確認，異味來源是特定農地施肥不當所致，農民未妥善防制處理肥料導致散逸惡臭味 。

環保局強調，針對此類影響公眾生活環境之行為，已要求一處行為人限期改善，若未改善會依法裁處，另呼籲，農耕施肥期間應落實環境管理責任，採取覆土或使用完全發酵之有機肥等防制手段，避免因異味排放造成公眾困擾，純淨空氣有賴農友與全體縣民自覺與自律 。

台東縣政府1999專線湧入陳情及檢舉電話，環保局連夜派員啟動稽查程序。圖／台東縣環保局提供
台東縣政府1999專線湧入陳情及檢舉電話，環保局連夜派員啟動稽查程序。圖／台東縣環保局提供

台東森林公園、正氣北路、博愛路、圖書館、美術館、康樂橋等地都飄散臭屎味，環保局稽查人員前往農地找尋臭味來源。圖／台東縣環保局提供
台東森林公園、正氣北路、博愛路、圖書館、美術館、康樂橋等地都飄散臭屎味，環保局稽查人員前往農地找尋臭味來源。圖／台東縣環保局提供

美術館 圖書館 農民

延伸閱讀

31冰淇淋爆食安危機！北市衛生局稽查揪出三缺失 勒令業者限期改善

裝紙箱拍打還遮臉20分鐘 台南私幼爆虐13童…教保員重罰50萬、終身禁聘

保障毛寶貝健康 新北動保處教飼主挑選寵物食品5撇步

台南私幼爆「裝紙箱拍打」虐13童 教育局重罰園方、停招1年

相關新聞

台東市區空氣瀰漫糞便味一日8投訴 環保局連夜稽查找到原因了

這兩天台東市區、森林公園周邊及新園地區等地空氣瀰漫難聞異味，民眾抱怨不只住家聞到，外出購買餐點也難逃臭味襲擊。台東縣環保局啟動稽查程序，初步熱點區域監測發現，異味來源是特定農地，疑為農民使用未經妥善處理的肥料產生惡臭，限期未改善將依法開罰。

新加坡高端體驗團訪基隆 招商引資共拓城市合作新契機

由駐新加坡代表處童振源代表率領之「台灣風光人文暨科技高端體驗團」今蒞臨基隆，展開一系列城市參訪與交流行程，市長謝國樑晚間設宴款待，謝國樑說，訪問團除文化與觀光交流外，更以招商引資為核心主軸，盼透過實地走訪與交流，促進產業對接與城市合作機會。

找回賞鯨人氣 花蓮「友善賞鯨」推超值套票

花蓮近年頻傳重大天災，賞鯨人潮從往年破十萬人次，跌到不到八萬人次，產值從高峰時五億降至二億以下，今年賞鯨旺季又要到來，花蓮區漁會串連縣內五家業者昨推「友善賞鯨」，漁會總幹事林砡漢說，花蓮外海鯨豚目擊率超過九成，且風浪平穩，十分適合賞鯨，希望天災過去，觀光客可以回流。

廣角鏡／宜蘭校園鋸樹驚嚇雛鳥 校方道歉

宜蘭縣吳沙國中雇工前天修剪校園樹枝時，見樹上有黑冠麻鷺築巢，疑似為了驅趕，竟持電鋸鋸斷鳥巢前端枝幹，當時巢內有親鳥帶著四隻鶵鳥，在巢內搖搖晃晃，嚇到炸毛，頻頻發出悲鳴，影片曝光引起網友憤怒，校方道歉表示，已先停工並圍封鎖線補救，持續觀測確保鳥兒一家不受驚擾。

影／基隆家扶園遊會浪漫獻唱 辛龍：近日多首創作歌曲推出

辛龍2020年痛失愛妻劉真，後來曾遲遲無法走出喪妻之痛，去年宣布復出，今天他到基隆參加家扶中心「關懷兒童愛心園遊會」，獻唱「朋友」等多首歌曲，辛龍說，基隆是一個很浪漫的地方，下雨讓人覺得很有氣氛 ，最近將會推出多首新歌。

天災衝擊人潮少3成…花蓮賞鯨季開跑 業者共推六大守則護鯨豚

花蓮進入賞鯨旺季，區漁會串連縣內5家業者推動「友善賞鯨」，今天宣示遵守「減速慢行、不圍攻、不追逐、不干擾、不餵食、不亂丟垃圾入海」六大守則，還給海洋生物安心棲息的環境。漁會總幹事林砡漢說，近年因為地震、颱風等天災影響觀光，賞鯨人數銳減3、4成，歡迎全國民眾到花蓮友善賞鯨，共創永續發展的旅遊模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。