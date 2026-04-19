台東市區空氣瀰漫糞便味一日8投訴 環保局連夜稽查找到原因了

這兩天台東市區、森林公園周邊及新園地區等地空氣瀰漫難聞異味，民眾抱怨不只住家聞到，外出購買餐點也難逃臭味襲擊。台東縣環保局啟動稽查程序，初步熱點區域監測發現，異味來源是特定農地，疑為農民使用未經妥善處理的肥料產生惡臭，限期未改善將依法開罰。

昨晚台東市區空氣飄散難聞惡臭味，民眾陸續抱怨說，台東森林公園、正氣北路、博愛路、圖書館、美術館、康樂橋等地都飄散臭屎味，「範圍很大、味道超臭」。在傳出惡臭味後，台東縣政府1999專線也湧入陳情及檢舉電話，環保局連夜派員啟動稽查程序。

環保局證實，昨天共接獲八起投訴，今天上午情況舒緩，尚未接獲陳情。

環保局表示，因農地大多無路燈設施，夜間稽查難度高，稽查人員前往熱點區域監測後確認，異味來源是特定農地施肥不當所致，農民未妥善防制處理肥料導致散逸惡臭味 。

環保局強調，針對此類影響公眾生活環境之行為，已要求一處行為人限期改善，若未改善會依法裁處，另呼籲，農耕施肥期間應落實環境管理責任，採取覆土或使用完全發酵之有機肥等防制手段，避免因異味排放造成公眾困擾，純淨空氣有賴農友與全體縣民自覺與自律 。

台東縣政府1999專線湧入陳情及檢舉電話，環保局連夜派員啟動稽查程序。圖／台東縣環保局提供