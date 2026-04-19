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宜蘭呷拜拜訂桌搶手！提早24小時排隊「搶頭香」開訂1個多小時賣光

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「宜蘭市大拜拜辦桌暨音樂晚會」訂桌掀熱潮，有人提早24小時就來排隊，今天上午才開訂1個多小時，400多桌全部賣光。圖／民眾提供
「宜蘭市大拜拜辦桌暨音樂晚會」訂桌掀熱潮，有人提早24小時就來排隊，今天上午才開訂1個多小時，400多桌全部賣光。圖／民眾提供

宜蘭市公所即將在運動公園體育館前舉行「宜蘭大拜拜辦桌暨音樂晚會」，這次推出410桌平安宴嘗美味、看表演，掀起搶訂熱潮。今天上午8時開放訂桌，有人提早24小時之前就來排隊， 9時22分全部桌數訂光，搶到的幸運兒超開心，直呼3500元能吃到龍蝦鮮蟹，很划算。

搶到訂桌「頭香」的游先生去年也參與活動，他表示，去年參加時就覺得活動很好，家人朋友共聚重溫昔日的呷拜拜習俗，所以他昨天上午7時許就來排隊，搶到第一個。市公所表示，每人最多可以訂3桌，上午發放號碼牌到138號，絕大多數人都是訂3桌。

訂桌由市公所補助1500元，每桌3500元的「幸福平安饗宴」包含蘭陽蛋酥西魯肉、龍蝦起司三明治、避風塘鮮蟹米糕、砂鍋魚頭沙茶火鍋10道佳餚，附贈水果、甜點及飲品。來排隊訂桌的里長說，3500元可以吃到龍蝦，物超所值，怎麼能夠錯過好康。

呷拜拜還能欣賞音樂晚會，5月1日晚上在運動公園體育館前，表演卡司邀請在國片「陽光女子合唱團」演出的宅男女神安心亞、金曲歌后孫淑媚登場演唱，另有雙金歌王沈文程及實力派歌手許志豪輪番獻唱，還請到日本文化藝術團體和太鼓大元組與和響座帶來氣勢磅礡表演，享受視聽與美饌。

此外東嶽廟將在5月9日，周六下午4時30分舉行「暗訪夜巡」；5月10日，周日下午1時10分舉行「日巡遶境」，透過東嶽仁聖大帝遶境巡視，祈求鄉親平安順遂。

「宜蘭市大拜拜辦桌暨音樂晚會」訂桌掀熱潮，有人提早24小時就來排隊，訂到桌的人超開心。圖／民眾提供
「宜蘭市大拜拜辦桌暨音樂晚會」訂桌掀熱潮，有人提早24小時就來排隊，訂到桌的人超開心。圖／民眾提供

「宜蘭市大拜拜辦桌暨音樂晚會」訂桌掀熱潮，有人提早24小時就來排隊，今天上午才開訂1個多小時，400多桌全部賣光。圖／民眾提供
「宜蘭市大拜拜辦桌暨音樂晚會」訂桌掀熱潮，有人提早24小時就來排隊，今天上午才開訂1個多小時，400多桌全部賣光。圖／民眾提供

「宜蘭市大拜拜辦桌暨音樂晚會」訂桌掀熱潮，有人提早24小時就來排隊，今天上午才開訂1個多小時，400多桌全部賣光。圖／民眾提供
「宜蘭市大拜拜辦桌暨音樂晚會」訂桌掀熱潮，有人提早24小時就來排隊，今天上午才開訂1個多小時，400多桌全部賣光。圖／民眾提供

「宜蘭市大拜拜辦桌暨音樂晚會」訂桌掀熱潮，有人提早24小時就來排隊，今天上午才開訂1個多小時，400多桌全部賣光。圖／民眾提供
「宜蘭市大拜拜辦桌暨音樂晚會」訂桌掀熱潮，有人提早24小時就來排隊，今天上午才開訂1個多小時，400多桌全部賣光。圖／民眾提供

宜蘭 龍蝦

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