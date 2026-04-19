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新加坡高端體驗團訪基隆 招商引資共拓城市合作新契機

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「台灣風光人文暨科技高端體驗團」今蒞臨基隆，市長謝國樑晚間設宴款待。圖／基隆市政府提供
「台灣風光人文暨科技高端體驗團」今蒞臨基隆，市長謝國樑晚間設宴款待。圖／基隆市政府提供

由駐新加坡代表處童振源代表率領之「台灣風光人文暨科技高端體驗團」今蒞臨基隆，展開一系列城市參訪與交流行程，市長謝國樑晚間設宴款待，謝國樑說，訪問團除文化與觀光交流外，更以招商引資為核心主軸，盼透過實地走訪與交流，促進產業對接與城市合作機會。

訪問團首站前往和平島地質公園，實地感受基隆獨特自然地景及國際永續旅遊島魅力；隨後參訪陽明海洋文化藝術館，觀賞「基隆400紀念展－信風基隆」策展，從歷史與文化角度理解基隆作為港口城市的發展脈絡與國際角色。

訪問團成員橫跨金融、精密機械、科技創新、建設開發、文化創意及國際顧問等多元領域，包含企業集團負責人、產業公會代表、學研專家及金融機構高階主管等，具高度產業代表性與投資能量，展現對基隆產業合作與市場布局的高度關注。

謝國樑與副市長邱佩琳於長榮桂冠酒店設宴款待由童振源代表率領的新加坡訪問團。行政院前文化建設委員會主任委員陳郁秀、新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗及台中市政府研究發展考核委員會主委林鼎超等人到場。席間就招商引資、產業發展及城市合作等議題深入交流，並針對港口經濟、智慧治理與產業鏈整合等面向交換意見。

謝國樑說，新加坡在城市治理與產業發展上具高度參考價值，相關考察成果已逐步轉化為具體政策，例如於海洋廣場導入AI無人稽查車，即為借鏡新加坡濱海灣管理經驗的實踐成果，展現智慧治理在城市場域的應用。

童振源表示，新加坡同為港口城市，也透過港口發展成為亞太區域樞紐，顯示雙方在港市發展與國際鏈結上具高度共通性，未來合作潛力可期。

市府產業發展處處長蔡馥嚀表示，謝國樑去年1月率團出訪新加坡，就城市治理、產業發展及人才培育等面向進行交流，邱佩琳亦曾率隊參與世界城市高峰會，積極拓展國際城市連結。

基隆正處於港市轉型關鍵階段，未來將持續透過國際交流與招商引資策略，強化城市投資吸引力，打造具國際競爭力的港灣城市。

「台灣風光人文暨科技高端體驗團」今蒞臨基隆，市長謝國樑晚間設宴款待。圖／基隆市政府提供
「台灣風光人文暨科技高端體驗團」今蒞臨基隆，市長謝國樑晚間設宴款待。圖／基隆市政府提供

「台灣風光人文暨科技高端體驗團」今蒞臨基隆，市長謝國樑晚間設宴款待。圖／基隆市政府提供
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「台灣風光人文暨科技高端體驗團」今蒞臨基隆，市長謝國樑晚間設宴款待。圖／基隆市政府提供
「台灣風光人文暨科技高端體驗團」今蒞臨基隆，市長謝國樑晚間設宴款待。圖／基隆市政府提供

行程 童振源 謝國樑

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