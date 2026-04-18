影／基隆家扶園遊會浪漫獻唱 辛龍：近日多首創作歌曲推出

辛龍2020年痛失愛妻劉真，後來曾遲遲無法走出喪妻之痛，去年宣布復出，今天他到基隆參加家扶中心「關懷兒童愛心園遊會」，獻唱「朋友」等多首歌曲，辛龍說，基隆是一個很浪漫的地方，下雨讓人覺得很有氣氛 ，最近將會推出多首新歌。

辛龍受訪表示，基隆是一個很浪漫的地方，他自己也是一個很浪漫的男生，基隆有好山好水充滿溫暖，有時會下起雨，雨讓人覺得很有氣氛 ，創作寫歌他很喜歡。

辛龍說，他一直全心全意支持家扶中心的活動，因此今天一定要來，大家集合起來幫助更多的人。他並透露最近創作寫了多首歌曲，很快就會把一首一首的新歌送給大家，「I LOVE YOU」，還送民眾一個飛吻。

今天園遊會在國門廣場舉行，由基隆家扶中心主委簡世南帶領家扶扶幼委員出席外，副市長邱佩琳、議長童子瑋、兒少處長吳雨潔等出席。重頭戲是敲響愛心鑼，愛心鑼聲不斷，共敲437響愛心鑼，成功募集218萬5000元扶幼基金，將全數投入支持弱勢家庭穩定生活。

基隆家扶中心主任黃詩文表示，每一聲愛心鑼響，都是社會對弱勢孩子最堅定的守護。今年推動「身體紅綠燈」，不僅是衛教，更是要賦予孩子捍衛自主權的力量。家扶深信預防勝於補救，當大人學會傾聽與尊重，孩子便能在安全的愛裡勇敢前行。

童子瑋感謝各界長期幫助家扶的孩子，並提出他的兒少政見「生、托、養、學」，大幅提高生育獎勵，包括結合中央補助，生一胎最高可領16萬、0至3歲發育兒消費券每月1千元、基隆就學的學生國小到高中可領3萬元，未來將推出兒少保護網，讓基隆學生有更安全環境。

辛龍今天到基隆參加家扶中心「關懷兒童愛心園遊會」，獻唱「朋友」等多首歌曲。記者游明煌／翻攝

副市長邱佩琳副、兒少處長吳雨潔一起敲響愛心鑼。圖／基隆家扶中心提供