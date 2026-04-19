找回賞鯨人氣 花蓮「友善賞鯨」推超值套票

花蓮近年頻傳重大天災，賞鯨人潮從往年破十萬人次，跌到不到八萬人次，產值從高峰時五億降至二億以下，今年賞鯨旺季又要到來，花蓮區漁會串連縣內五家業者昨推「友善賞鯨」，漁會總幹事林砡漢說，花蓮外海鯨豚目擊率超過九成，且風浪平穩，十分適合賞鯨，希望天災過去，觀光客可以回流。

花蓮現有五家賞鯨業者、十艘賞鯨船，區漁會獲得海保署補助，昨邀華維、維納斯、花東鯨世界、多羅滿及石梯漁港的海鯨號，在花蓮漁港舉辦「友善賞鯨戰旗」授旗儀式，眾人宣示遵守「減速慢行、不圍攻、不追逐、不干擾、不餵食、不亂丟垃圾入海」六大守則，還給海洋生物安心棲息的環境。

花蓮區漁會理事長王登義說，友善賞鯨核心包括在賞鯨時不主動餵食鯨豚，也要求業者看到鯨豚時不要追逐、驚擾，垃圾都要帶回來千萬不能丟入海中，共同守護海洋，才能永續發展。

縣府農業處長陳淑雯表示，花蓮海外有深邃海溝，還有黑潮洋流帶來豐富的海洋資源，是非常好的賞鯨地點，每年四到十月是賞鯨旺季，以友善賞鯨啟航，讓花蓮成為友善賞鯨的示範城市。

包括「多羅滿賞鯨」、「遠雄海洋公園」在內的在地業者，也推出一○九九元的「海陸雙享玩花蓮超值套票」，要讓到花蓮旅遊不只是觀光，也兼具教育意義和文化厚度。