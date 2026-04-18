天災衝擊人潮少3成…花蓮賞鯨季開跑 業者共推六大守則護鯨豚

花蓮進入賞鯨旺季，區漁會串連縣內5家業者推動「友善賞鯨」，今天宣示遵守「減速慢行、不圍攻、不追逐、不干擾、不餵食、不亂丟垃圾入海」六大守則，還給海洋生物安心棲息的環境。漁會總幹事林砡漢說，近年因為地震、颱風等天災影響觀光，賞鯨人數銳減3、4成，歡迎全國民眾到花蓮友善賞鯨，共創永續發展的旅遊模式。

花蓮現有5家賞鯨業者、10艘賞鯨船，區漁會獲得海保署補助，今天邀請華維、維納斯、花東鯨世界、多羅滿及石梯漁港的海鯨號，在花蓮漁港舉辦「友善賞鯨戰旗」授旗儀式，也規畫兩梯次海上賞鯨實境導覽，宣告今年賞鯨季正式展開。

花蓮區漁會理事長王登義說，友善賞鯨核心包括在賞鯨時不主動餵食鯨豚，也要求業者看到鯨豚時不要追逐、驚擾，垃圾都要帶回來千萬不能丟入海中，共同守護海洋，才能永續發展。

縣府農業處長陳淑雯表示，花蓮海外有深邃海溝，還有黑潮洋流帶來豐富的海洋資源，是非常好的賞鯨地點，每年4到10月是賞鯨旺季，今天以友善賞鯨啟航，希望業者和遊客都能用尊重守護海洋生物，讓花蓮成為友善賞鯨的示範城市。

農業處統計，花蓮賞鯨產業在疫情前高峰超過5億元，但前年地震後陷入低谷，產值降到2億元以下，去年稍微回溫，盼逐步恢復到疫情前的水準。

漁會總幹事林砡漢表示，往年賞鯨人潮破10萬人次，去年不到8萬人次。花蓮外海鯨豚目擊率超過9成，且風浪平穩，十分適合賞鯨，希望天災過去，觀光客可以回流，透過友善賞鯨一同欣賞花蓮生態之美。

包括「多羅滿賞鯨」、「遠雄海洋公園」在內的在地業者，也推出1099元的「海陸雙享玩花蓮超值套票」，包括賞鯨、遠雄海洋公園門票、花蓮將軍府小火車體驗、及飲品、伴手禮優惠券，整合海洋生態、主題樂園與歷史場域，主打親子族群的慢節奏旅遊體驗，讓到花蓮旅遊不只是觀光，也兼具教育意義和文化厚度。

花蓮區漁會今天串連賞鯨業者宣示友善賞鯨，並規畫海上導覽活動，宣告賞鯨季展開。記者王燕華／攝影