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一波三折！從去年等到今年 南島舟船「海洋之眼」今遇風浪仍難下水

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
受颱風辛樂克外圍環流影響，台東沿海今掀起陣陣大浪，海象不穩，也讓原訂進行的南島舟船下水作業一度受阻，「Mata No Riyal海洋之眼」舟船無法順利下海。記者尤聰光／攝影
受颱風辛樂克外圍環流影響，台東沿海今掀起陣陣大浪，海象不穩，也讓原訂進行的南島舟船下水作業一度受阻，「Mata No Riyal海洋之眼」舟船無法順利下海。記者尤聰光／攝影

受颱風辛樂克外圍環流影響，台東沿海今掀起陣陣大浪，海象不穩，也讓原訂進行的南島舟船下水作業一度受阻，「Mata No Riyal海洋之眼」舟船無法順利下海。不少族人回想，去年11月原訂舉辦下水儀式時，同樣受到鳳凰颱風及東北季風影響而延期，未料今日再度遇上海況考驗，為這艘承載文化意義的舟船增添幾分歷史波折。

台灣首艘跨島嶼、跨族群共同打造的南島舟船，今上午在杉原灣海洋學習基地舉行新船下水儀式暨命名揭牌典禮。縣長饒慶鈴親自主持，包括議長吳秀華、立委陳瑩及莊瑞雄也到場共同見證這項別具意義的文化里程碑。

活動原訂於去年11月辦理，因受鳳凰颱風及東北季風影響延期至今。今天雖再遇颱風外圍環流帶來的強風與長浪，現場仍依循傳統儀式進行祝禱與命名典禮，展現族人對海洋與文化的敬重。

饒慶鈴表示，台東是南島文化向外連結的重要起點，舟船不只是交通工具，更承載文化交流、知識傳承與族群認同的深層意義。透過跨島嶼與跨族群協力打造南島舟船，不僅深化地方文化底蘊，也強化與太平洋島國及南島語族地區的連結，持續鞏固「南島文化首都」的定位。

這艘跨島嶼南島舟船以關島飛船Flying proa為基礎設計，由查莫洛族Ronald Acfalle與阿美族耆老Cinaw劉裕義、雅美（達悟）族工藝師謝福生共同討論完成，兼具台灣海域航行需求與遠航能力。製作過程融合多族群工藝特色，包括以tatala拼板舟技法打造船體，並運用刺竹、麻竹與黃藤結合竹筏編綁技術與帛琉造船工藝，形塑出一艘跨越語言、文化與海洋界線的南島之舟。

舟船名稱「Mata No Riyal海洋之眼」透過網路徵選產生，從眾多提案中脫穎而出。命名者表示，期盼這艘船能成為跨越島嶼與語言的「靈性之眼」，串聯南島民族的情感與信念。

盡管海況不佳，活動仍吸引造船與航海學員及周邊部落族人到場參與，大家對這艘大型南島舟船充滿好奇，不少人更直言「只有台東才看得到這樣的船」，流露濃厚的在地驕傲。

縣府指出，未來將以此舟作為文化教育與海洋學習的重要載體，結合青年培力、傳統工藝傳承及國際交流計畫，推動南島文化走入校園與社區。另也規畫於下個月自杉原灣出發，沿台東海岸線航行，為2026年台東博覽會揭開序幕。

目前「Mata No Riyal海洋之眼」仍停泊於杉原灣莿桐海洋學習基地，民眾可向縣府原民處預約導覽，由部落族人親自解說，近距離感受南島文化與海洋智慧的魅力。

打造「Mata No Riyal海洋之眼」舟船團隊致贈縣長饒慶鈴划槳，表達感謝之意。記者尤聰光／攝影
打造「Mata No Riyal海洋之眼」舟船團隊致贈縣長饒慶鈴划槳，表達感謝之意。記者尤聰光／攝影

台東縣長饒慶鈴（中）與來賓一同「Mata No Riyal海洋之眼」舟船命名揭牌。記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴（中）與來賓一同「Mata No Riyal海洋之眼」舟船命名揭牌。記者尤聰光／攝影

縣長饒慶鈴和參與來賓共同為「Mata No Riyal海洋之眼」舟船戴上象徵祝福的花環。記者尤聰光／攝影
縣長饒慶鈴和參與來賓共同為「Mata No Riyal海洋之眼」舟船戴上象徵祝福的花環。記者尤聰光／攝影

台東 吳秀華 鳳凰颱風

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