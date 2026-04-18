強化供電韌性 台東布局小水力與地熱拚2030自主發電

台東縣長期仰賴西部輸電供應電力，每年用電量約達10億度，一旦西部發生重大災害，恐面臨停電風險。為提升能源韌性，縣府近年積極推動地熱與小水力發電，布局在地綠能微電網，目標在2030年前達成每年自主發電6億度。民眾樂觀其成。

縣府指出，目前已陸續引進4座地熱發電廠，並推動多座小水力發電設施持續擴展。由於縣內山區溪流密布、地勢落差大，具備發展小水力發電的良好條件，透過引水管將水流導入小型機組發電後再回流溪谷，不僅可循環利用水資源，對環境衝擊也相對較低。

目前縣府已與部落合作建置6座小水力發電廠，今年預計在達仁鄉五福谷溪設置第7座，預估每小時可發電132瓩。縣府表示，小水力發電具備彈性運用優勢，未來可優先供應部落使用，剩餘電力再併入電網販售，進一步提升在地能源自主性。

在地居民對此也多抱持正面看法。有部落族人表示，過去對發電設施較陌生，但了解小水力運作後，發現不僅不會破壞環境，還有機會讓部落優先使用電力，如果真的能讓我們用到自己發的電，當然是好事。也有民眾認為，若能進一步結合導覽或環境教育，將有助於發展在地特色旅遊。

為加強地方對再生能源的認識，縣府近期也分別在金峰鄉與達仁鄉舉辦小水力發電推廣說明會，吸引不少民眾參與。透過在地案例說明發電原理、設置條件與實際應用，讓居民更容易理解小水力如何融入生活，也提升對再生能源發展的認同感。

說明會現場提問踴躍，關注議題涵蓋環境影響、用水需求及後續維運等面向。有民眾關心是否會影響既有用水，也有人詢問設備維護與收益分配方式。縣府指出，透過面對面交流，不僅有助釐清疑慮，也逐步凝聚地方共識，讓政策推動更貼近實際需求。

縣府強調，小水力發電兼具穩定供電與低環境衝擊特性，未來將持續依各地條件推動建置，並結合地熱發電發展區域微電網，強化整體供電韌性，穩步朝低碳、永續與能源自主目標邁進。

為加強地方對再生能源的認識，台東縣政府近期也分別在金峰鄉與達仁鄉舉辦小水力發電推廣說明會，吸引不少民眾參與。圖／台東縣政府提供