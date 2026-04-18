強化供電韌性 台東布局小水力與地熱拚2030自主發電
台東縣長期仰賴西部輸電供應電力，每年用電量約達10億度，一旦西部發生重大災害，恐面臨停電風險。為提升能源韌性，縣府近年積極推動地熱與小水力發電，布局在地綠能微電網，目標在2030年前達成每年自主發電6億度。民眾樂觀其成。
縣府指出，目前已陸續引進4座地熱發電廠，並推動多座小水力發電設施持續擴展。由於縣內山區溪流密布、地勢落差大，具備發展小水力發電的良好條件，透過引水管將水流導入小型機組發電後再回流溪谷，不僅可循環利用水資源，對環境衝擊也相對較低。
目前縣府已與部落合作建置6座小水力發電廠，今年預計在達仁鄉五福谷溪設置第7座，預估每小時可發電132瓩。縣府表示，小水力發電具備彈性運用優勢，未來可優先供應部落使用，剩餘電力再併入電網販售，進一步提升在地能源自主性。
在地居民對此也多抱持正面看法。有部落族人表示，過去對發電設施較陌生，但了解小水力運作後，發現不僅不會破壞環境，還有機會讓部落優先使用電力，如果真的能讓我們用到自己發的電，當然是好事。也有民眾認為，若能進一步結合導覽或環境教育，將有助於發展在地特色旅遊。
為加強地方對再生能源的認識，縣府近期也分別在金峰鄉與達仁鄉舉辦小水力發電推廣說明會，吸引不少民眾參與。透過在地案例說明發電原理、設置條件與實際應用，讓居民更容易理解小水力如何融入生活，也提升對再生能源發展的認同感。
說明會現場提問踴躍，關注議題涵蓋環境影響、用水需求及後續維運等面向。有民眾關心是否會影響既有用水，也有人詢問設備維護與收益分配方式。縣府指出，透過面對面交流，不僅有助釐清疑慮，也逐步凝聚地方共識，讓政策推動更貼近實際需求。
縣府強調，小水力發電兼具穩定供電與低環境衝擊特性，未來將持續依各地條件推動建置，並結合地熱發電發展區域微電網，強化整體供電韌性，穩步朝低碳、永續與能源自主目標邁進。
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