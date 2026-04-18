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「撼動HDA」特技團猛男特技表演驚叫聲 基隆囝仔巡演防詐反毒

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
撼動HDA特技團猛男特技表演驚叫聲連連，基隆囝仔巡演防詐反毒 。圖／撼動HDA特技團提供
撼動HDA特技團猛男特技表演驚叫聲連連，基隆囝仔巡演防詐反毒 。圖／撼動HDA特技團提供

基隆護國城隍廟長期深耕青年培力，由一群基隆囝仔參與武術與特技訓練組成特技表演團體「撼動HDA」，將熱情轉化為社會公益力量，從2014年開始在各縣市國高中「反毒反霸凌、反詐騙」校園宣導，昨天在武崙國中，完成12年來第850場表演，學生看到猛男及高空特技驚叫聲不斷。

基隆在地有一群熱愛文化的基隆囝仔高嘉和、余尚哲等多人組成的「撼動HDA」，從小四開始至復興劇校練功，自2014年由基隆成功國中出發，巡迴全台各縣市國中小、高中反毒反霸凌、反詐騙校園宣導，團員個個都是肌肉男，有深厚功底，還有大學、研究所、博士班等學歷，十多年來不間斷。

撼動特技團使出渾身解數的武術功底，融入流行街舞宣導，學生都很驚奇有趣。武崙國中校長陳政暉表示，撼動以表演的方式來宣導，讓學生容易吸收反詐反毒的觀念。

基隆市警局也到場宣導，員警說，隨著AI技術的全面普及，詐騙手法已從過去的「單點攻擊」演變為結合深偽技術、自動化代理與心理操縱的精密「全自動化劇本」。同時，新興毒品不斷以糖果、咖啡包等日常食品樣貌變裝，嚴重威脅校園與社區安全。

基隆市新聞學術研究會發起，以「媒體識讀」為核心防線，結合「青銀共學」理念，打破傳統單向說教的宣導模式。透過實境案例分享、數位查核工具教學，以及融入心理學設計的互動表演，讓國中生與與社區輩，建立「家庭共防」的社區安全機制，避免長者受騙上當。

撼動HDA特技團猛男特技表演驚叫聲連連，基隆囝仔巡演防詐反毒 。圖／撼動HDA特技團提供
撼動HDA特技團猛男特技表演驚叫聲連連，基隆囝仔巡演防詐反毒 。圖／撼動HDA特技團提供

撼動HDA特技團猛男特技表演驚叫聲連連，基隆囝仔巡演防詐反毒 。圖／撼動HDA特技團提供
撼動HDA特技團猛男特技表演驚叫聲連連，基隆囝仔巡演防詐反毒 。圖／撼動HDA特技團提供

霸凌 校園 基隆

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