台北─基隆9006往基隆新增麥金路樂利三街站 5月啟用嘉惠通勤族

基隆客運9006是基隆許多安樂區民眾往返台北市圓山、士林的重要通勤路線，經立委林沛祥爭取、協調，往基隆方向新增停靠「麥金路樂利三街口」站，5月1日啟用，居民不必再多繞一段路冒著穿越車流的風險安心回家。

基隆客運公司昨公告，9006士林─國家新城路線自5月1日起，在基隆國家新城方向，增加停靠麥金路樂利三街口站，敬請民眾多加利用。

近期基隆「安和大街」社區的住戶向林沛祥服務處反映，同樣是9006，往國立科教館方向設有「麥金路樂利三街口」站牌，但往基隆方向卻沒有相對應的停靠點，讓居民回家變得相當不便。

林沛祥說，經過了解後發現，確實存在這樣的落差，同樣是回國家新城，唯獨9006沒有停靠該站，導致居民必須提前在「龍騰大地」下車，再多等兩個紅綠燈、穿越馬路，才能回到社區。

林沛祥表示，這不只是不方便，更會衍生出通勤安全的問題。因此，上個月底會勘後成功爭取，昨天收到好消息，9006往基隆新增停靠「麥金路樂利三街口」站牌，將於5月1日起啟用，讓居民不必再多繞一段路、冒著穿越車流的風險，能夠安心回家。

安樂區四維里長黃雅玲協助爭取，她表示，很多里民要到台北上班，增設「麥金路樂利三街口」站牌以後就方便多了，不必再過馬路穿越車流。通勤的林姓居民說，這樣回家就安全方便多了，感謝里長和立委爭取。

往返台北─基隆9006客運增「麥金路樂利三街口」站，5月啟用，嘉惠通勤族。圖／林沛祥提供