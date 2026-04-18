花蓮縣預算僵局 縣府函請內政部核定

花蓮縣議會仍未審查縣府今年度總預算案，縣府表示，預算卡關對縣民影響廣泛，已依地方制度法函請內政部核定；縣議會強調，是希望縣府敘明如何落實堰塞湖災害的重建經費，已將未審原因函知內政部，將依程序先參與協商，由各黨代表陳述。

內政部表示，依地方制度法第四十條第四項規定，縣總預算案在年度開始後三個月未完成審議，縣府得報請內政部邀集有關機關協商，於一個月內決定，若逾期未決定者，由內政部主動辦理。

此次花蓮縣府依前開規定將總預算案報內政部處理，將邀集府會雙方及有關機關開會協商，依法辦理。

花蓮縣府此舉創下花蓮自治史先例，但並非是全台首例，嘉義市府一○一年度總預算案也因府會不合卡關，最後內政部依地方制度法第四十條逕為決定，一○九億元預算全數通過。

縣府表示，去年十月十四日就依法規將今年度總預算案送到縣議會，但議會程序委員會遲未排審，至今超過半年，對縣民權益造成嚴重影響，舉例而言，災害準備金、第二預備金無法動支，影響災前整備與緊急應變能力，對縣民安全造成極大風險。

縣府表示，議會程序委員會要求「檢討修正預算、重編經費」，違反地方制度法規定。為解決爭議，確保縣政順利推動，已依「地方制度法」第四十條規定，函請內政部核定。

議會強調，程序委員會是希望縣府補正，要求敘明如何落實堰塞湖災害的重建經費，且今年度統籌分配稅款大幅增加，也請縣府敘明如何妥善分配給各鄉鎮公所，希望縣府敘明後再審。