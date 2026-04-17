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中共10項對台措施 沈有忠：舊瓶裝舊酒企圖分化台灣

中央社／ 台中17日電

陸委會副主委沈有忠今天表示，中共在「習鄭會」後公布10項促進兩岸交流合作政策，本質是「舊瓶裝舊酒」；若北京真有善意，可依正常管道、不預設政治前提下，與政府對話。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今天下午舉辦「鄭習會對台灣地方選舉與統獨勢力消長的影響」座談會，大陸委員會副主任委員沈有忠、東海大學政治學系主任張峻豪，以及民進黨台中市議員周永鴻、張家銨、江肇國與東海大學陸研中心主任林子立等人出席。

沈有忠表示，中共在「習鄭會」後公布10項促進兩岸交流合作政策，有強烈「促統、促融」政治前提，本質是「舊瓶裝舊酒」，包括農漁產品輸陸、觀光自由行開放、兩岸航點航班等議題，兩岸早有官方協商機制，都是中共以政治因素單方面喊停，或刻意不執行協議。

沈有忠說，中共單方面破壞兩岸交流與互信在先，現在又拿出舊政策，說要釋放善意，是極度廉價騙局；在台灣農漁產品輸陸方面，甚至要求須建立在堅持「九二共識」、「反對台獨」政治前提才願意溝通協商，在在顯示只是把台灣農漁產品當成統戰工具。

沈有忠表示，中共一貫對台灣採取「和戰兩手」策略，國民黨主席鄭麗文訪中期間，中共軍機艦持續擾台，甚至在東海、黃海實施管制與實彈射擊演練，威嚇意味十足，「習鄭會」後公布10項對台政策又說是和平、惠台，其實是把在野黨當棋子，企圖統戰與分化台灣。

沈有忠表示，這次公布的對台政策措施，多數可在兩岸既有協商機制上展開溝通，若北京真有善意，可直接依循正常管道，在不預設任何政治前提下，與台灣民選政府展開協商對話，而不是利用在野黨放話。

他說，中共這種「強加政治前提」、「開了又斷、斷了又開」的對台政策充滿政治算計，對兩岸關係正向發展毫無助益，呼籲中共正視中華民國存在，相關政策直接與台灣民選政府對話協商。

沈有忠表示，中共只與特定政黨對話，企圖分化台灣社會，是對台灣統戰分化伎倆，呼籲在野黨看清中共意圖消滅中華民國、併吞台灣野心，不要成為中共對台統戰傳聲筒，與政府共同守護國家主權與安全。

周永鴻接受中央社記者訪問說，「鄭習會」對地方選舉影響不大，但對台灣民主傷害很大；張家銨說，這些所謂惠台政策與以前一樣，人民其實無感；江肇國也表示，台灣人不是第一次上當，中國給的利益隨時會收回、打折，相關政策只是給鄭麗文回來有交代。

兩岸 鄭習會 中共

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