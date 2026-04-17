綠委爭取中央補助款增加 台東原家中心合併案取消

因中央統籌分配款修正，台東縣「原家中心」經費補助減少，縣政府推動合併納入社福機構。民進黨立委陳瑩日前爭取調高中央補助款，台東縣政府今天宣布「原家中心」維持現狀。

台東縣政府原住民族行政處最近推動將原住民族家庭服務中心（原家中心）納入一般社福體系，引起「台東縣原住民族家庭服務中心權益團體」抗議，認為「原家中心」並非一般行政據點，而是承載「原住民族基本法」保障集體發展權的核心實踐。

台東縣政府今天宣布，近日各界所關心「原住民族家庭服務中心整合政策」議題，經綜整各方意見並與中央積極協調後，同時獲行政院原民會16日來函核定，調降地方政府自籌款比率，決定維持原家中心現行服務計畫穩定運作，讓第一線服務不中斷、品質持續提升。

台東縣政府表示，「原家中心」原由原民會補助推動，並由縣府原住民族行政處標案委託民間單位執行，自114年3月轉型納入強化社會安全網辦理脆弱家庭服務，與衛生福利部補助推動在縣府社會處自辦的社福中心，派案機制及多項任務有分工。

但是因財政制度調整（財劃法修正），地方須負擔較高比例自籌款，因此才有推動原家中心與社福中心整合的政策，希望提升資源整合效率與服務品質。

台東縣政府表示，在多次溝通協調下，中央已同意調整補助機制降低台東縣自籌款比例從50%降為30%，不僅紓解財政壓力，也展現中央對原住民族福利政策的支持與重視。縣府強調，未來將持續與中央保持密切合作，共同完善制度設計。

民進黨籍立法委員陳瑩表示，「台東原家中心」與縣府社福中心合併的問題，她於收到社工們的陳情後於日前與民進黨籍立委莊瑞雄安排台東縣長饒慶鈴，針對財力分級提高地方自籌負擔的問題，拜會衛福部長石崇良。在他們努力之下，為台東縣政府爭取將自籌比例調降為7比3（中央比地方），協助台東縣政府減輕財政壓力。