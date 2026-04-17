快訊

日職／徐若熙1.2局狂炸7分被迫退場 防禦率暴增至4.91

翡翠水庫拒支援台電！當年力排眾議的工程 如何成為台北供水命脈

獨／中工、寶佳大和解！寶佳獲4席董事過半 沈慶京抱病親發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

綠委爭取中央補助款增加 台東原家中心合併案取消

中央社／ 台東縣17日電

因中央統籌分配款修正，台東縣「原家中心」經費補助減少，縣政府推動合併納入社福機構。民進黨立委陳瑩日前爭取調高中央補助款，台東縣政府今天宣布「原家中心」維持現狀。

台東縣政府原住民族行政處最近推動將原住民族家庭服務中心（原家中心）納入一般社福體系，引起「台東縣原住民族家庭服務中心權益團體」抗議，認為「原家中心」並非一般行政據點，而是承載「原住民族基本法」保障集體發展權的核心實踐。

台東縣政府今天宣布，近日各界所關心「原住民族家庭服務中心整合政策」議題，經綜整各方意見並與中央積極協調後，同時獲行政院原民會16日來函核定，調降地方政府自籌款比率，決定維持原家中心現行服務計畫穩定運作，讓第一線服務不中斷、品質持續提升。

台東縣政府表示，「原家中心」原由原民會補助推動，並由縣府原住民族行政處標案委託民間單位執行，自114年3月轉型納入強化社會安全網辦理脆弱家庭服務，與衛生福利部補助推動在縣府社會處自辦的社福中心，派案機制及多項任務有分工。

但是因財政制度調整（財劃法修正），地方須負擔較高比例自籌款，因此才有推動原家中心與社福中心整合的政策，希望提升資源整合效率與服務品質。

台東縣政府表示，在多次溝通協調下，中央已同意調整補助機制降低台東縣自籌款比例從50%降為30%，不僅紓解財政壓力，也展現中央對原住民族福利政策的支持與重視。縣府強調，未來將持續與中央保持密切合作，共同完善制度設計。

民進黨籍立法委員陳瑩表示，「台東原家中心」與縣府社福中心合併的問題，她於收到社工們的陳情後於日前與民進黨籍立委莊瑞雄安排台東縣長饒慶鈴，針對財力分級提高地方自籌負擔的問題，拜會衛福部長石崇良。在他們努力之下，為台東縣政府爭取將自籌比例調降為7比3（中央比地方），協助台東縣政府減輕財政壓力。

台東 補助款

延伸閱讀

原家中心整併急轉彎！中央出手降補助門檻 台東決定不動了

相關新聞

花蓮總預算案卡關府會陷僵局 縣府函請內政部核定

花蓮縣府今年度總預算仍未經縣議會審議通過，縣府表示，預算卡關對縣民影響廣泛，已依地方制度法函請內政部核定；縣議會強調，是因縣府未依要求修正並敘明理由才未審，已將未審原因函知內政部，依規定需先協商，議會將依規定參與協商。

宜蘭冬山河觀光大聯盟成立 串聯3鄉鎮500業者推兩大遊程

宜蘭冬山河是在地人的「生命之河」，縣府串連流域的冬山、羅東及五結鄉3鄉鎮，今天成立「冬山河觀光大聯盟」，整合食、宿、遊、購、行超過500家業者，提升整體服務量能，並策畫「穗在宜蘭」、「漫遊冬山河」兩大主題遊程，下月起報名。

原家中心整併急轉彎！中央出手降補助門檻 台東決定不動了

針對近日引發討論的「原住民族家庭服務中心（原家中心）整合政策」，台東縣政府今對外說明，在綜整各界意見並與中央多次協調後，已獲原民會核定調降地方自籌款比例，最終決定維持原家中心現行運作模式，確保第一線服務不中斷。

祖靈前宣誓拒賄選！台東部落響應 族人：比法律更不敢違背

迎接「115年地方公職人員選舉」，反賄選行動在台東正式起跑。法務部長鄭銘謙日前南下出席誓師大會，宣示查賄決心。由於台東有三分之一原住民人口，法務部也因地制宜，製作「組零見證、拒絕賄選」、「誠實選舉、榮耀原鄉」等宣導旗幟、布條，並在車站、機場等公共場所展出，吸引目光，讓反賄選走進部落生活。

提振東部觀光 太魯閣國家公園將辦部落音樂會

四○三地震已二年，花蓮太魯閣國家公園還在逐步復原，太管處今年將辦四場部落音樂會提振觀光，首場本月廿五日登場，今明兩天也將辦合歡山淨山活動，號召民眾守護高山生態與環境。宜蘭綠色博覽會海洋館也推廣環境教育，模擬不同海平面深度及情境，帶遊客走入神秘的海洋世界。

廣角鏡／基隆籍漁船失火沉沒 六外籍船員獲救 船長失聯

基隆籍「全漁六號」漁船昨清晨五時許在釣魚台東北方約七十七浬失火並沉沒，船上六名外籍船員跳海逃生，在附近作業的友船「全漁三十六號」漁船及時將人救起，均無大礙，台籍六十二歲張姓船長仍失聯，海巡桃園艦也趕往搜救。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。