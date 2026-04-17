花蓮縣府調高體育獎金 奪冠最高可獲30萬元

花蓮培育不少體育好手，為激勵選手，縣府修正體育獎金發放標準，調高前6名獎金金額，賽事層級最高的全國運動會，第一名獎金從20萬元調高至30萬元，連霸獎金也提高。

花蓮縣政府教育處表示，參考全國縣市體育獎金發放標準，規劃將全國5大全國性賽事獎勵金提升至全國前5的標準。

修正後的「花蓮縣體育獎金設置辦法」，以獎金最高的全運會各項目前6名獎金，第1名從新台幣20萬元調高至30萬元、第2名8萬元調高至15萬元、第3名4萬元調整為11萬元。

此外，各賽事連霸加發獎金也同步調升，以全運會為例，連霸獎金20萬元調高至30萬、三連霸40萬調高至60萬元、四連霸60萬元提升至90萬元，五連霸以上加發獎金120萬元。

教育處補充，因應賽事層級調整，修正後檢討跆拳道及合球的最高層級賽事，新增龍舟、擊劍、角力、克拉術及衝浪等單項，獎勵項目從33項提高為38項；增訂國際性賽事可專案核定獎勵制度等。

教育處長翁書敏表示，修正辦法已完成草案預告，待縣務會議通過後即可實施，會送教育部及花蓮縣議會查照，依往年成績概算，今年預估發放獎金約2700萬元，明年賽事較多，獎金發放預估可達6000萬元。

教育處表示，修正後的體育獎金設置辦法可回溯至4月15日，現正在嘉義舉行的全中運也適用，花蓮縣代表隊截至今天累積9金7銀3銅。