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台東推光電誘因再強化 可同時申請中央與地方雙補助
台東縣府推動光電，今年續辦理「補助非公有建築物設置太陽光電發電系統實施計畫」，並進一步結合經濟部「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，符合資格者可同時申請。
台東縣政府財政及經濟發展處工商管理科今天透過新聞稿表示，透過推動屋頂型太陽光電，不僅可有效活化建築物閒置空間，也可減少碳排放、提升再生能源使用比例；民眾除可透過自用電力降低電費支出，也可將餘電躉售，創造長期穩定收益，達成節能、減碳與經濟效益多重目標。
工商管理科表示，115年度持續辦理「補助非公有建築物設置太陽光電發電系統實施計畫」，並進一步結合經濟部「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，打造中央與地方資源整合的補助機制。
兩項計畫相互搭配，符合資格者可同時申請，有效降低民眾建置成本，加速屋頂型太陽光電設置普及，請有意申請民眾備妥資料盡早提出。
工商管理科表示，考量台東地區地理條件與市場規模，建置成本相較西部地區偏高，藉由補助機制結合中央獎勵，將有效降低初期投資負擔，放大政策效益，帶動在地綠能產業與能源轉型發展，形成政策推動的加乘效果。
工商管理科提醒民眾，補助採申請案件先後順序審查，並受年度預算額度限制，經費用罄即停止受理；縣府補助受理期限至10月31日止，經濟部加速計畫則至11月27日止，建議有意申請民眾及早規劃、備齊相關文件提出申請，以確保補助資格。
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