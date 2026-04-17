台東推光電誘因再強化 可同時申請中央與地方雙補助

宜蘭冬山河是在地人的「生命之河」，縣府串連流域的冬山、羅東及五結鄉3鄉鎮，今天成立「冬山河觀光大聯盟」，整合食、宿、遊、購、行超過500家業者，提升整體服務量能，並策畫「穗在宜蘭」、「漫遊冬山河」兩大主題遊程，下月起報名。

2026-04-17 13:00