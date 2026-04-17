快訊

台日護照品質有差？台灣夫嘆封面變形「太太的就沒事」 一票苦主點頭

評／老共一紙函文 就讓葉公好龍的賴政府當場現形

前妻淚求判死刑！狠父手段凶殘殺害親生兒 國民法庭判無期原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台東推光電誘因再強化 可同時申請中央與地方雙補助

中央社／ 台東縣17日電

台東縣府推動光電，今年續辦理「補助非公有建築物設置太陽光電發電系統實施計畫」，並進一步結合經濟部「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，符合資格者可同時申請。

台東縣政府財政及經濟發展處工商管理科今天透過新聞稿表示，透過推動屋頂型太陽光電，不僅可有效活化建築物閒置空間，也可減少碳排放、提升再生能源使用比例；民眾除可透過自用電力降低電費支出，也可將餘電躉售，創造長期穩定收益，達成節能、減碳與經濟效益多重目標。

工商管理科表示，115年度持續辦理「補助非公有建築物設置太陽光電發電系統實施計畫」，並進一步結合經濟部「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，打造中央與地方資源整合的補助機制。

兩項計畫相互搭配，符合資格者可同時申請，有效降低民眾建置成本，加速屋頂型太陽光電設置普及，請有意申請民眾備妥資料盡早提出。

工商管理科表示，考量台東地區地理條件與市場規模，建置成本相較西部地區偏高，藉由補助機制結合中央獎勵，將有效降低初期投資負擔，放大政策效益，帶動在地綠能產業與能源轉型發展，形成政策推動的加乘效果。

工商管理科提醒民眾，補助採申請案件先後順序審查，並受年度預算額度限制，經費用罄即停止受理；縣府補助受理期限至10月31日止，經濟部加速計畫則至11月27日止，建議有意申請民眾及早規劃、備齊相關文件提出申請，以確保補助資格。

台東 太陽光電 再生能源

相關新聞

花蓮總預算案卡關府會陷僵局 縣府函請內政部核定

花蓮縣府今年度總預算仍未經縣議會審議通過，縣府表示，預算卡關對縣民影響廣泛，已依地方制度法函請內政部核定；縣議會強調，是因縣府未依要求修正並敘明理由才未審，已將未審原因函知內政部，依規定需先協商，議會將依規定參與協商。

宜蘭冬山河觀光大聯盟成立 串聯3鄉鎮500業者推兩大遊程

宜蘭冬山河是在地人的「生命之河」，縣府串連流域的冬山、羅東及五結鄉3鄉鎮，今天成立「冬山河觀光大聯盟」，整合食、宿、遊、購、行超過500家業者，提升整體服務量能，並策畫「穗在宜蘭」、「漫遊冬山河」兩大主題遊程，下月起報名。

原家中心整併急轉彎！中央出手降補助門檻 台東決定不動了

針對近日引發討論的「原住民族家庭服務中心（原家中心）整合政策」，台東縣政府今對外說明，在綜整各界意見並與中央多次協調後，已獲原民會核定調降地方自籌款比例，最終決定維持原家中心現行運作模式，確保第一線服務不中斷。

祖靈前宣誓拒賄選！台東部落響應 族人：比法律更不敢違背

迎接「115年地方公職人員選舉」，反賄選行動在台東正式起跑。法務部長鄭銘謙日前南下出席誓師大會，宣示查賄決心。由於台東有三分之一原住民人口，法務部也因地制宜，製作「組零見證、拒絕賄選」、「誠實選舉、榮耀原鄉」等宣導旗幟、布條，並在車站、機場等公共場所展出，吸引目光，讓反賄選走進部落生活。

提振東部觀光 太魯閣國家公園將辦部落音樂會

四○三地震已二年，花蓮太魯閣國家公園還在逐步復原，太管處今年將辦四場部落音樂會提振觀光，首場本月廿五日登場，今明兩天也將辦合歡山淨山活動，號召民眾守護高山生態與環境。宜蘭綠色博覽會海洋館也推廣環境教育，模擬不同海平面深度及情境，帶遊客走入神秘的海洋世界。

廣角鏡／基隆籍漁船失火沉沒 六外籍船員獲救 船長失聯

基隆籍「全漁六號」漁船昨清晨五時許在釣魚台東北方約七十七浬失火並沉沒，船上六名外籍船員跳海逃生，在附近作業的友船「全漁三十六號」漁船及時將人救起，均無大礙，台籍六十二歲張姓船長仍失聯，海巡桃園艦也趕往搜救。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。