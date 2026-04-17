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花蓮總預算案卡關府會陷僵局 縣府函請內政部核定

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮今年度總預算仍未審，縣政府近日函請內政部核定。記者王燕華／攝影
花蓮今年度總預算仍未審，縣政府近日函請內政部核定。記者王燕華／攝影

花蓮縣府今年度總預算仍未經縣議會審議通過，縣府表示，預算卡關對縣民影響廣泛，已依地方制度法函請內政部核定；縣議會強調，是因縣府未依要求修正並敘明理由才未審，已將未審原因函知內政部，依規定需先協商，議會將依規定參與協商。

縣府表示，去年10月14日就依法規將今年度總預算案送到縣議會，但議會程序委員會遲未排審，至今超過半年，對縣民權益造成嚴重影響，舉例而言，災害準備金、第二預備金無法動支，影響災前整備與緊急應變能力，對縣民安全造成極大風險。

縣府表示，議會程序委員會要求「檢討修正預算、重編經費」，違反地方制度法規定。為解決爭議，確保縣政順利推動，已依「地方制度法」第40條規定，函請內政部核定。

縣議會表示，依地方制度法第40條規定，總預算案在年度開始後3個月內未完成審議，縣政府得報請內政部召集相關機關協商，於一個月內決定，逾期未決定，由內政部逕為決定，依程序是先進行協商。

縣議會強調，程序委員會是希望縣府補正，要求敘明如何落實堰塞湖災害的重建經費，且今年度統籌分配稅款大幅增加，也請縣府敘明如何妥善分配給各鄉鎮公所，希望縣府敘明後再審。議會已將未審理由向內政部呈報說明，內部也正討論具體想法，進入協商程序時，將由各黨代表作陳述。

花蓮 地方制度法

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