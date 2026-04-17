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冬山河觀光大聯盟成立 跨域整合推宜蘭旅遊新亮點

中央社／ 宜蘭縣17日電

宜蘭縣政府表示，「冬山河觀光大聯盟」今天成立，連結冬山、羅東、五結3鄉鎮的旅遊產業單位，並推出「穗在宜蘭」與「漫遊冬山河」2大主題遊程，帶領遊客感受蘭陽盛夏之美。

由交通部觀光署補助，宜蘭縣政府執行的「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」邁入第2年，今天在縣府縣民大廳舉行「冬山河觀光大聯盟成立及遊程行銷記者會」，宣示整合冬山河上、中、下游產業資源，將宜蘭觀光推向國際化。

縣府工商旅遊處表示，「冬山河觀光大聯盟」的組織建構，是仿效日本DMO（旅遊目的地行銷組織）概念，打破行政疆界，整合冬山鄉、羅東鎮、五結鄉包含食、宿、遊、購、行等11個觀光公協會、超過500家在地業者資源，提供優質在地對接、提升整體服務質量。

隨著夏季腳步臨近，聯盟結合自然生態與水域文化，推出「穗在宜蘭」與「漫遊冬山河」2大主題遊程，帶領旅客感受蘭陽夏季美景。

其中，在冬山河流域被譽為「夏夜煙火」的穗花棋盤腳現正進入盛開期，「穗在宜蘭」主題遊程報名日期自5月20日至7月20日，邀請遊客領略宜蘭夏夜氛圍。

冬山河擁有平緩的水域與迷人的河岸景觀，是台灣少數能體驗多樣水上運具的河流。今年6月6日至8月推出的「漫遊冬山河」主題遊程，規劃冬山河上、中、下游不同運具的買一送一體驗行程，讓民眾從河面上重新認識這條宜蘭人的「生命之河」。

宜蘭 觀光

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