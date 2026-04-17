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擁6座小水力4座地熱電廠 台東：2030年6成自主發電

中央社／ 台東縣17日電

台東縣政府推動綠能，目前台東已有6座小水力及4座地熱發電，預計在2030年每年發電6億度，達到6成自主發電。

台東縣電力都靠西部送電，每年用電大約10億度，一旦西部電力發生重大災害，台東縣就可能會斷電，台東縣政府從6年前加速開發地熱與小水力發電的微電網，預計2030年達成自主發電6億度目標。

台東縣政府財政及經濟發展處長章正文今天告訴中央社記者，台東縣山區很多小溪流高低落差大，透過水管接水，送到小型水力發電機，就能夠發電；目前台東縣政府與部落合作，已經請業者建置6座小水力發電廠，且已有4座開始運轉。

今年又要在達仁鄉利用五福谷溪建置第7座小水力發電廠，預估每小時可發電132瓩，而且水又能再回到溪谷利用，而產出的電可考慮讓部落優先使用，剩下的電再賣給台電，部落族人也希望能變成旅遊賣點。在地熱發電方面，有一座正在商轉中，另外還有3座正在建置中。

章正文表示，台東沒有發電廠，但可利用地熱與小水力綠能自主發電，形成微電網，資源其實很充足，台東縣1年用電大約10億度，一旦這兩種綠能發電都完成，預估到2030年，每年可自主發電6億度左右。

他表示，綠能發電，對自然環境破壞很低，未來如果有更多這種小型發電廠建置，也成功串連形成區域電網，就能自主發電，不怕災害造成大規模電力中斷。

發電工程顧問技師黃俊凱表示，小水力開發出來的電先供給部落使用，之後再回到電網上面去；台東縣達仁鄉南田社區發展協會理事長高和峰表示，小水力結合低碳旅遊後，可再帶動環境教育。

台東 電力 綠能

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