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宜蘭冬山河觀光大聯盟成立 串聯3鄉鎮500業者推兩大遊程

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣「冬山河觀光大聯盟」今天成立，主題活動之一「漫遊冬山河」，邀民眾以不同運具，體驗冬山河深度魅力。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣「冬山河觀光大聯盟」今天成立，主題活動之一「漫遊冬山河」，邀民眾以不同運具，體驗冬山河深度魅力。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭冬山河是在地人的「生命之河」，縣府串連流域的冬山、羅東及五結鄉3鄉鎮，今天成立「冬山河觀光大聯盟」，整合食、宿、遊、購、行超過500家業者，提升整體服務量能，並策畫「穗在宜蘭」、「漫遊冬山河」兩大主題遊程，下月起報名。

縣府工旅處表示，「冬山河觀光大聯盟」是仿效日本旅遊目的地行銷組織（DMO）的概念，打破行政疆界，串連溪南冬山、羅東、五結3鄉鎮的旅遊產業，已整合11個觀光公協會、超過500家業者，讓遊客更精準對接旅遊資源。

今天在縣民大廳舉辦成立大會，代理縣長林茂盛表示，冬山河大聯盟的成立，是宜蘭推廣區域觀光的重要里程碑；現場同步發表區域品牌「心咚山河」，以手繪的綠色山形、鮮紅拱橋、黃色鴨母船等繽紛的幾何色塊，將冬山河流域、利澤簡橋、龜山島等地標納入，傳遞出「親水、共遊」的核心理念。

工旅處表示，「冬山河觀光大聯盟」成立後，6月起推出「穗在宜蘭」及「漫遊冬山河」主題活動。被譽為「夏夜煙火」的穗花棋盤腳進入盛開期，「穗在宜蘭」二日遊有茶香鴨鄉、低碳行等兩條遊程，鴨鄉體驗包括中山休閒農業製茶、撿鴨蛋等體驗，低碳二日之旅有噶瑪蘭族流流社、五十二甲濕地單車生態導覽、冬山老街散策等，都有穗花棋盤腳生態導覽，5月20日至7月20日報名。

此外，6月6日至8月推出「漫遊冬山河」三梯次限定試遊團，規畫冬山河上、中、下游環保電動船、獨木舟、鴨母船等不同運具體驗，買一送一。

宜蘭縣「冬山河觀光大聯盟」今天成立，主題活動之一「穗在宜蘭」，以二日遊形式深度體驗在地文化，並帶領民眾夜賞「夏夜煙火」穗花棋盤腳。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣「冬山河觀光大聯盟」今天成立，主題活動之一「穗在宜蘭」，以二日遊形式深度體驗在地文化，並帶領民眾夜賞「夏夜煙火」穗花棋盤腳。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣「冬山河觀光大聯盟」今天成立，深度連結溪南羅東、五結、冬山三鄉鎮旅遊產業，提升整體服務量能。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣「冬山河觀光大聯盟」今天成立，深度連結溪南羅東、五結、冬山三鄉鎮旅遊產業，提升整體服務量能。圖／宜蘭縣政府提供

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