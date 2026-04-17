原家中心整併急轉彎！中央出手降補助門檻 台東決定不動了

針對近日引發討論的「原住民族家庭服務中心（原家中心）整合政策」，台東縣政府今對外說明，在綜整各界意見並與中央多次協調後，已獲原民會核定調降地方自籌款比例，最終決定維持原家中心現行運作模式，確保第一線服務不中斷。

縣府指出，原家中心長期深耕部落，提供家庭支持、關懷訪視與文化敏感服務，是原鄉社會安全網的重要一環。近期因制度調整與財政負擔問題，引發外界憂心服務可能整併甚至弱化，縣府經廣泛蒐集基層與執行單位意見後，拍板採取穩定優先策略，讓既有服務量能持續。

原家中心原由中央補助推動，並由縣府原民處委外執行，自去年起納入社會安全網體系，與社福中心分工處理脆弱家庭案件。不過，台東因原漢混居、人口結構特殊，加上民間單位缺乏公權力，部分案件仍須回歸社福體系處理，整合過程出現磨合與挑戰。

縣府坦言，原先推動整合政策，是希望提升資源運用效率與服務品質，但也同步面臨地方自籌款比例偏高的財政壓力。經多次與中央溝通後，補助機制獲得調整，自籌比例從原本50%降至30%，大幅減輕地方負擔，也成為政策轉向的重要關鍵。

原民處長高忠雲表示，縣府充分理解第一線社工與承接單位的疑慮與建議，原家中心多年來累積的在地信任與服務經驗，無可取代，是政策推動的重要夥伴，穩定服務仍是當前最優先目標。

一名長期服務原鄉社工坦言，先前傳出整併消息時，團隊普遍感到不安，最擔心的是服務會被切割，很多部落的個案是長期陪伴，如果中間斷掉，影響會很大。也有社工直言，此次中央調降自籌比例，讓政策先穩住，至少現在可以安心把個案顧好，不用一邊服務一邊擔心會不會被整併。