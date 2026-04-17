快訊

聽到「這句話」就別掛號了！診所護理師道無奈：我們也要休息

珊瑚年輪藏「強震超級週期」密碼！ 專家警告：沖繩海溝進入活躍期

京都男童棄屍案／送養子上學成最後一程 父供稱「一時衝動掐脖」

聽新聞
0:00 / 0:00

原家中心整併急轉彎！中央出手降補助門檻 台東決定不動了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府今決定維持「原住民族家庭服務中心（原家中心）現行運作模式，確保第一線服務不中斷。圖／台東縣政府提供
台東縣政府今決定維持「原住民族家庭服務中心（原家中心）現行運作模式，確保第一線服務不中斷。圖／台東縣政府提供

針對近日引發討論的「原住民族家庭服務中心（原家中心）整合政策」，台東縣政府今對外說明，在綜整各界意見並與中央多次協調後，已獲原民會核定調降地方自籌款比例，最終決定維持原家中心現行運作模式，確保第一線服務不中斷。

縣府指出，原家中心長期深耕部落，提供家庭支持、關懷訪視與文化敏感服務，是原鄉社會安全網的重要一環。近期因制度調整與財政負擔問題，引發外界憂心服務可能整併甚至弱化，縣府經廣泛蒐集基層與執行單位意見後，拍板採取穩定優先策略，讓既有服務量能持續。

原家中心原由中央補助推動，並由縣府原民處委外執行，自去年起納入社會安全網體系，與社福中心分工處理脆弱家庭案件。不過，台東因原漢混居、人口結構特殊，加上民間單位缺乏公權力，部分案件仍須回歸社福體系處理，整合過程出現磨合與挑戰。

縣府坦言，原先推動整合政策，是希望提升資源運用效率與服務品質，但也同步面臨地方自籌款比例偏高的財政壓力。經多次與中央溝通後，補助機制獲得調整，自籌比例從原本50%降至30%，大幅減輕地方負擔，也成為政策轉向的重要關鍵。

原民處長高忠雲表示，縣府充分理解第一線社工與承接單位的疑慮與建議，原家中心多年來累積的在地信任與服務經驗，無可取代，是政策推動的重要夥伴，穩定服務仍是當前最優先目標。

一名長期服務原鄉社工坦言，先前傳出整併消息時，團隊普遍感到不安，最擔心的是服務會被切割，很多部落的個案是長期陪伴，如果中間斷掉，影響會很大。也有社工直言，此次中央調降自籌比例，讓政策先穩住，至少現在可以安心把個案顧好，不用一邊服務一邊擔心會不會被整併。

原住民 台東 原民會

延伸閱讀

率全台之先 竹市府宣布調升兒童課後照顧鐘點費20%

社區運動俱樂部說明會全台展開 近800單位搶進響應全民運動政策

葉銀華／少子化下服務業轉型迫切課題

剴剴案社工遭判刑…工會批制度脫節卻由社工承擔 恐現「防禦性」服務

相關新聞

宜蘭冬山河觀光大聯盟成立 串聯3鄉鎮500業者推兩大遊程

宜蘭冬山河是在地人的「生命之河」，縣府串連流域的冬山、羅東及五結鄉3鄉鎮，今天成立「冬山河觀光大聯盟」，整合食、宿、遊、購、行超過500家業者，提升整體服務量能，並策畫「穗在宜蘭」、「漫遊冬山河」兩大主題遊程，下月起報名。

原家中心整併急轉彎！中央出手降補助門檻 台東決定不動了

針對近日引發討論的「原住民族家庭服務中心（原家中心）整合政策」，台東縣政府今對外說明，在綜整各界意見並與中央多次協調後，已獲原民會核定調降地方自籌款比例，最終決定維持原家中心現行運作模式，確保第一線服務不中斷。

祖靈前宣誓拒賄選！台東部落響應 族人：比法律更不敢違背

迎接「115年地方公職人員選舉」，反賄選行動在台東正式起跑。法務部長鄭銘謙日前南下出席誓師大會，宣示查賄決心。由於台東有三分之一原住民人口，法務部也因地制宜，製作「組零見證、拒絕賄選」、「誠實選舉、榮耀原鄉」等宣導旗幟、布條，並在車站、機場等公共場所展出，吸引目光，讓反賄選走進部落生活。

提振東部觀光 太魯閣國家公園將辦部落音樂會

四○三地震已二年，花蓮太魯閣國家公園還在逐步復原，太管處今年將辦四場部落音樂會提振觀光，首場本月廿五日登場，今明兩天也將辦合歡山淨山活動，號召民眾守護高山生態與環境。宜蘭綠色博覽會海洋館也推廣環境教育，模擬不同海平面深度及情境，帶遊客走入神秘的海洋世界。

廣角鏡／基隆籍漁船失火沉沒 六外籍船員獲救 船長失聯

基隆籍「全漁六號」漁船昨清晨五時許在釣魚台東北方約七十七浬失火並沉沒，船上六名外籍船員跳海逃生，在附近作業的友船「全漁三十六號」漁船及時將人救起，均無大礙，台籍六十二歲張姓船長仍失聯，海巡桃園艦也趕往搜救。

中年重拾絕活織出一片天 「台東藺草編」保存者林黃嬌95歲辭世

台東縣傳統工藝「台東藺草編」保存者林黃嬌於4月13日辭世，享耆壽95歲。文化部表示，林黃嬌長年致力「藺草編」的傳承與推廣，為傳統工藝保存奠定深厚基礎，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。