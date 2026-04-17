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祖靈前宣誓拒賄選！台東部落響應 族人：比法律更不敢違背
迎接「115年地方公職人員選舉」，反賄選行動在台東正式起跑。法務部長鄭銘謙日前南下出席誓師大會，宣示查賄決心。由於台東有三分之一原住民人口，法務部也因地制宜，製作「組零見證、拒絕賄選」、「誠實選舉、榮耀原鄉」等宣導旗幟、布條，並在車站、機場等公共場所展出，吸引目光，讓反賄選走進部落生活。
走進台東各地，不難看到「組零見證、拒絕賄選」、「誠實選舉、榮耀原鄉」等布條懸掛在機場、車站與公共空間等地方。檢警調單位也會結合部落長老與祭儀，在祖靈見證下帶領族人宣誓不買票、不賣票。
檢調表示，在許多原住民族文化中，祖靈象徵守護與公義，對祖靈發誓不只是形式，而是一種深層的自我約束。
「在祖靈面前講的話，是不能反悔的。」一名排灣族族人坦言，相較於法律條文，這樣的方式更讓人警惕，「不是怕被抓，是怕對不起祖先。」
也有部落長老認為，將反賄選融入傳統文化，是一種更貼近族人的溝通方式，「年輕人可能不太聽法律，但祖靈的意義大家都懂，這樣才真的會放在心上。」
除了祭儀宣誓，檢調單位也透過族語廣播深入部落，讓長輩能用熟悉的語言接收資訊；同時持續推動檢舉賄選獎金制度，鼓勵民眾勇於揭發不法。
有族人笑說，「如果真的有人想買票，不只會被抓，還要面對祖靈，壓力更大」。
隨著選舉腳步接近，台東這場結合法治與文化的反賄行動，不只是在宣導，更像是一場從心出發的提醒，讓「乾淨選舉」不只是口號，而是部落共同守護的價值。
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