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中年重拾絕活織出一片天 「台東藺草編」保存者林黃嬌95歲辭世

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台東縣傳統工藝「臺東藺草編」保存者林黃嬌於4月13日辭世，其長年致力「藺草編」的傳承與推廣，為傳統工藝保存奠定深厚基礎。圖／台東縣政府文化處提供
台東縣傳統工藝「臺東藺草編」保存者林黃嬌於4月13日辭世，其長年致力「藺草編」的傳承與推廣，為傳統工藝保存奠定深厚基礎。圖／台東縣政府文化處提供

台東縣傳統工藝「台東藺草編」保存者林黃嬌於4月13日辭世，享耆壽95歲。文化部表示，林黃嬌長年致力「藺草編」的傳承與推廣，為傳統工藝保存奠定深厚基礎，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

林黃嬌1932年生，台中清水人，從小在家家戶戶都有大甲蓆的環境下成長，17歲時見鄰居編織藺草增加收入，便向婆婆學習起底、加草及收編等基本技法，藉此改善家中經濟。

全家移居台東後，林黃嬌暫時放下「藺草編」工作，直到孩子長大，52歲重拾「藺草編」生活。林黃嬌和西部藺草編者最大的不同，在於她更自由地創作，將「藺草編」從平面轉化為立體，這些立體人物、動物的編織蛻變，使其作品脫離僅具實用性，進入可供欣賞的藝術範疇。

藺草早期遍植於苗栗苑裡及台中大甲一帶，而「台東藺草編」是以西部既有的藺草編技術基礎，結合東部多元族群的生活文化特色，進行藺草編立體創作。林黃嬌多年在台東創作「藺草編」，以複雜草編技巧，創作出獨特的藝術品，堪稱台東地區的「藺草編」代表人物。2019年經台東縣政府公告認定為傳統工藝「台東藺草編」保存者。

文化部表示，林黃嬌累積逾一甲子的「藺草編」經驗，嫻熟各項技法，更樂於傳授技藝，積極培育後進，為傳統工藝保存奠定深厚基礎。

台東 文化部

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