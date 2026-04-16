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日本沖繩「珊瑚之島」訪基隆 邱佩琳盼締結姐妹市深化台日城市交流

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
日本沖繩「珊瑚之島」訪基隆，邱佩琳盼締結姐妹市深化台日城市交流。圖／基隆市政府提供
日本沖繩「珊瑚之島」訪基隆，邱佩琳盼締結姐妹市深化台日城市交流。圖／基隆市政府提供

日本沖繩縣宇流麻市市民生活部長松岡秀光及經濟產業部長岸本力等代表團，今天拜會基隆市政府，由副市長邱佩琳率民政處長呂謦煒等人親自接待。雙方就未來城市交流願景展開熱烈且深入的對話，並表達將朝締結姐妹市方向積極推進，為台日地方合作開啟嶄新契機。

邱佩琳表示，今年適逢宇流麻市建市20周年，宇流麻市在沖繩方言中意為「珊瑚之島」，擁有豐富海洋資源與深厚文化底蘊，不僅坐擁世界遺產「勝連城遺跡」，亦發展出具地方特色的鬥牛文化；而基隆同樣為歷史悠久的海洋城市，港灣文化與多元發展並進，兩市在城市脈絡與發展條件上具有高度相似性，未來合作潛力可期。

宇流麻市期盼未來雙方可在「文化歷史、觀光推廣、經濟產業及教育交流」等四大面向展開實質合作，透過持續深化互動，提升城市國際能見度，創造互利共榮的發展契機。

會後雙方互贈具有地方特色的伴手禮，基隆市政府準備港霧科技運動巾、在地知名的米香禮盒以及日治時期街道圖等；宇流麻市則回贈勝連城主題毛巾與堅果，象徵友好交流的開端。

市府安排參訪行程，包括參觀基隆市美術館「回望400」特展、走訪和平島公園地景、巡禮碧砂漁港，並搭乘娛樂漁船進行基隆嶼海上導覽。透過實地體驗，展現基隆豐富的觀光資源與海洋文化。

日本沖繩「珊瑚之島」訪基隆，邱佩琳盼締結姐妹市深化台日城市交流。圖／基隆市政府提供
日本沖繩「珊瑚之島」訪基隆，邱佩琳盼締結姐妹市深化台日城市交流。圖／基隆市政府提供

日本沖繩「珊瑚之島」訪基隆，邱佩琳盼締結姐妹市深化台日城市交流。圖／基隆市政府提供
日本沖繩「珊瑚之島」訪基隆，邱佩琳盼締結姐妹市深化台日城市交流。圖／基隆市政府提供

基隆嶼 日本 邱佩琳

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