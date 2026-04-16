基隆去年行人交通事故降43% 謝國樑：改善作為三管齊下

宜蘭綠色博覽會人氣超旺的海洋館「蔚藍脈動」，模擬不同海平面深度及情境，帶領遊客探索千變萬化的海底世界。主辦單位為營造舒適沉浸體驗，每次開放20人進入，代理縣長林茂盛今天走訪展館表示，該展館不僅是視覺饗宴，更成功把海洋保育政策提升為生命教育，遊客從單純「看展」邁向實際的「守護行動」。

2026-04-16 15:44