基隆去年行人交通事故降43% 謝國樑：改善作為三管齊下
基隆市長謝國樑今晚在信義區智慧里活動中心舉辦市政說明會，他在交通安全方面表示，市府分析行人事故除車輛未禮讓外，行人未依標誌標線通行亦為關鍵因素，市府推動「行人有序專案」，結合宣導、執法與工程改善三管齊下，有顯著成效，114年行人交通事故計202件，較113年360件減少158件，降幅達43.8%。
謝國樑表示，市府今年持續推動多項重要政策讓大家有感，也在多項評分中獲得好成績，包括騎樓整平、行人有序、全齡照護等。市府團隊將持續努力為民服務，認真傾聽民意、精進施政。
市容改善方面，騎樓整平政策截至114年已完成1萬4624平方公尺，總長達4018公尺。未來兩年將持續推動田寮河兩側環境改善工程，進一步提升市區景觀品質與人行安全。
交通安全方面，市府分析行人事故除車輛未禮讓外，行人未依標誌標線通行亦為關鍵因素，因而自113年11月推動「行人有序專案」，結合宣導、執法與工程改善三管齊下已有明顯改善。
財政方面，謝國樑指出，截至去年底市府未償債務餘額為40億元，較上任時的67億元明顯下降，創近20年新低。
謝國樑說，八斗子遊艇碼頭將朝國際級遊艇港發展，結合遊艇服務、海洋教育與休閒娛樂機能，預計五年內完成主題飯店、商場、海洋學院及遊艇俱樂部等設施，帶動海洋產業發展並創造在地就業機會。
在環境改善方面，到去年底，全市汙水下水道接管戶數達7萬5255戶，接管率居全國第5、非直轄市第1。隨著旭川河、田寮河水質持續改善，以及忠一路主幹管完工銜接中山區系統，將進一步提升整體接管效能，今年預計再新增2200戶。
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