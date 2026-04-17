提振東部觀光 太魯閣國家公園將辦部落音樂會

四○三地震已二年，花蓮太魯閣國家公園還在逐步復原，太管處今年將辦四場部落音樂會提振觀光，首場本月廿五日登場，今明兩天也將辦合歡山淨山活動，號召民眾守護高山生態與環境。宜蘭綠色博覽會海洋館也推廣環境教育，模擬不同海平面深度及情境，帶遊客走入神秘的海洋世界。

太魯閣國家公園管理處表示，今年首場部落音樂會廿五日將在太魯閣台地登場，由傳統文化市集率先登場，也安排導覽活動走太魯閣台地步道，還有部落音樂會等，盼讓大家更認識太魯閣珍貴的文化與自然風光，也希望帶動在地產業發展。

此外，太管處今明聯合淨山，範圍包括台十四甲線的昆陽、武嶺、合歡山遊客服務中心等地，除了還山林乾淨原貌，也要移除外來種植物。

宜蘭綠色博覽會海洋館模擬不同海平面深度及情境，每次開放廿人進入，在深海無光帶展區，走入伸手不見五指且低溫的區域，握著館員遞來的紫光燈，探索會發現蟄伏在幽冥深海裡的奇異生物。

中海微光帶展區則是在投影環繞中，目擊可垂直下潛近千公尺的神祕深海哺乳動物-銀杏齒中喙鯨，還有在海中飄落的有機碎屑「海洋雪」等。

另外，宜蘭市公所昨也宣布，五月一日在運動公園體育館前舉行「宜蘭大拜拜辦桌暨音樂晚會」，這次推出四百一十桌，每桌十道美味佳餚，只要三千五百元，四月十九日在市民活動中心開放訂桌。