議會未排審總預算案 花蓮縣府函請內政部核定

花蓮縣115年度總預算案遲未審查爭議，花蓮縣政府說，總預算案去年10月14日依法規送請審議，議會仍未審，已超過法定期限；為確保縣民權益，依地方制度法函請內政部核定。

花蓮縣議會議長張峻今天告訴中央社記者，將等內政部通知，之後會召集府會協調溝通，希望有圓滿結果。

地制法規定，縣市總預算案應於會計年度開始2個月前送達縣市議會，縣市議會應於會計年度開始1個月前審議完成，如果總預算案在年度開始後3個月內未完成審議，縣市政府得就原提總預算案未審議完成部分，報請內政部邀各有關機關協商，於1個月內決定；逾期未決定者，由邀集協商機關逕為決定。

根據花縣府說明，議會程序委員會要求「檢討修正預算、重編經費」，違反地制法規定議會「不得為增加支出之提議」，且縣府多次說明，依現行法律體系及相關函釋，不存在「預算送達議會後，由議會要求行政機關重編預算」法定程序。

花縣府表示，總預算案遲未通過的影響層面廣泛，從婦幼、青年到銀髮身心障礙等各族群，從民生到產業政策，也無法動支相關災害準備金、第二預備金，將直接影響災前整備與緊急應變能力，造成民眾安全極大風險，鄉親福祉不該成為政治攻防工具。

花縣府說，總預算案審議不應延宕，唯有讓資源及時到位，才能確保各項施政順利推行，在關鍵時刻守護鄉親安全。

議會要求縣府遵照去年10月27日程序會決議，請縣府補充修正總預算案，於既有預算額度及架構內，修正或補述光復鄉災後復原重建相關內容。