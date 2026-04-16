宜蘭市大拜拜呷辦桌19日開放預訂 10道菜3500元

宜蘭市年度宗教盛事「大拜拜呷辦桌」，將於5月1日晚間在宜蘭運動公園體育館前舉行，市公所推出每桌新台幣3500元的10道佳餚，4月19日開放預訂。

市公所今天發布新聞稿表示，「大拜拜呷辦桌」由在地著名餐廳掌廚，推出包括蘭陽蛋酥西魯肉、龍蝦起司三明治、避風塘鮮蟹米糕等10道在地特色佳餚。每桌定價5000元，市公所補助1500元，民眾自付3500元，4月19日上午8時至12時在宜蘭市民活動中心（市公所旁）開放現場訂桌，每人每次最多限訂3桌，總計410桌，售完為止。

市公所指出，5月1日當晚開桌後，將邀請歌手安心亞、孫淑媚、沈文程等藝人獻唱，還有來自日本藝文團體帶來氣勢磅礡的表演，現場也會設置神尊區，恭請宜蘭市東嶽廟神尊與神將駕臨，讓民眾在品嘗佳餚時也能近距離參拜求平安。