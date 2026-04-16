台東市豐榮地區徵收案 縣府取得逾1公頃社宅用地

台東縣政府辦理台東市豐榮、豐樂區段徵收案，相關程序已經接近完成，台東縣政府取得逾1公頃住宅用地，將規劃社會住宅使用，吸引年輕人在台東安居樂業。

台東縣政府為緩解台東市都市計畫地區現況發展飽和的壓力，增加居住空間需求，積極推動總面積約11.77公頃的豐榮、豐樂（南區）區段徵收案。

台東縣政府地政處重劃科今天透過新聞稿表示，此徵收案抵價地相關所有權登記作業已全數完成，為保障土地所有權人權益，縣政府將於24日上午10時，在縣府教育處大樓B501會議室（台東市更生路13巷8號）舉辦發狀儀式暨領取作業，邀請土地所有權人共同見證重要時刻。

台東縣長饒慶鈴表示，開發完成後除提供優質住宅用地外，並特別留設逾1公頃（約占全區面積10.6%）住二用地，預定規劃提供興建社會住宅使用，期盼讓更多年輕人在台東安居樂業，落實整體發展成果由全民共享。

饒慶鈴表示，這項區段徵收案的核心理念不只是土地開發，更以安全為本，規劃公18與公19兩座結合滯洪功能的「多目標防災公園」，平時為親水綠地，災時則能發揮調水防洪的關鍵功能守護鄉親，並建置「馬當部落文化聚會所」，兼具防災、文化與環境永續價值。