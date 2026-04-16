快訊

整理包／產業景氣風向球！台積電法說會六大重點一次看

公視之亂李遠自嘲頭號戰犯 發公開信「相信最後的裁判是人民」

美以伊飛彈雨猛炸中東能源設施！重建恐耗1.8兆 這2國最傷

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭綠博人氣展館「蔚藍脈動」以紫光燈探索海底世界 感受生態旅程

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
在中海微光帶裡，感受「海洋雪」與能量循環。圖／縣府提供
在中海微光帶裡，感受「海洋雪」與能量循環。圖／縣府提供

宜蘭綠色博覽會人氣超旺的海洋館「蔚藍脈動」，模擬不同海平面深度及情境，帶領遊客探索千變萬化的海底世界。主辦單位為營造舒適沉浸體驗，每次開放20人進入，代理縣長林茂盛今天走訪展館表示，該展館不僅是視覺饗宴，更成功把海洋保育政策提升為生命教育，遊客從單純「看展」邁向實際的「守護行動」。

呼應活動主題「格物致知」，館方特別導入海洋科學序列教材概念，將深奧的光線、溫度與壓力等物理變化，巧妙轉化成身歷其境的探索空間。

第一階段展區是深海無光帶，走入伸手不見五指且低溫的區域，握著館員遞來的紫光燈，探索時會發現蟄伏在幽冥深海裡的奇異生物，例如以光為誘餌的巨棘角鮟鱇、站著等待掠食的三腳架魚，親身感受海平面下1000公尺高壓、冰冷且黑暗的極限環境，如何驅動生物演化及其捕食本領。

第二階段展區是中海微光帶，上浮至海平面下200公尺至1000公尺，溫度微幅回暖。觀眾在投影環繞中，與等身比例的巨型鬼蝠魟張大口游過身邊，並遇見極少被人類目擊、可垂直下潛近千公尺的神祕深海哺乳動物-銀杏齒中喙鯨。

在此區，觀眾會發現海中飄落的有機碎屑「海洋雪」，不僅是深海生物的糧食，更是將大氣中二氧化碳固著於洋底、減緩溫室效應的全球碳循環關鍵，體會微光海域的能量循環與生命更迭。

第三階段展區是淺海透光帶，掀開簾幕迎面的是明亮溫暖、水深200公尺內海洋，孕育超過90%海洋生命，更是人類活動與海洋生態最頻繁交匯的地帶。在曲紋唇魚的帶領下，逐一認識曼波魚等餐桌上常見的洄游魚類，展區也引介灃食公益飲食文化教育基金會編纂的「台灣海魚家族」與「台灣養殖魚家族」，建議民眾優先選擇的魚蝦種類。

代理縣長林茂盛體驗絹印DIY，將海洋生物燈籠魚轉印於布面，透過手作過程感受海洋議題與日常生活連結，建議遊客出發前下載「海洋科學素養線上學習單 」，帶著提問進入展館找答案，把來自深藍的頻率化為守護海洋的力量。

海洋館每天都有DIY手作體驗，建議提早預約報名，圖為絹印DIY。圖／縣府提供
海洋館每天都有DIY手作體驗，建議提早預約報名，圖為絹印DIY。圖／縣府提供

在海洋館的「深海無光帶」，民眾拿著紫光燈探照海底世界。圖／縣府提供
在海洋館的「深海無光帶」，民眾拿著紫光燈探照海底世界。圖／縣府提供

在海洋館的淺海透光帶，讓大家了解日常生活中經常看見或吃過的魚類。圖／縣府提供
在海洋館的淺海透光帶，讓大家了解日常生活中經常看見或吃過的魚類。圖／縣府提供

延伸閱讀

好讀周報／一鯨落、萬物生…極罕見喙鯨科遺體沉眠小琉球海底

海洋經濟新風貌！陸首款量產載人觀光潛水器、仿生魚在消博會吸眼球

碧潭堰再獲獎 水利局親曝自然生態神奇之處

亞洲潛水展觀光署新加坡設展 推潛旅美景瞄準東南亞市場

相關新聞

宜蘭綠博人氣展館「蔚藍脈動」以紫光燈探索海底世界 感受生態旅程

宜蘭綠色博覽會人氣超旺的海洋館「蔚藍脈動」，模擬不同海平面深度及情境，帶領遊客探索千變萬化的海底世界。主辦單位為營造舒適沉浸體驗，每次開放20人進入，代理縣長林茂盛今天走訪展館表示，該展館不僅是視覺饗宴，更成功把海洋保育政策提升為生命教育，遊客從單純「看展」邁向實際的「守護行動」。

台東關山臭豆腐傳6月回歸 市場攤商笑了：生意終於有救

被不少人視為台東關山必吃的「關山臭豆腐」，去年因老闆身體狀況暫停營業，讓許多饕客撲空。最近地方傳出好消息，店家預計將在6月重新開張，消息一出立刻在地方傳開，市場內外都在討論。

「宜蘭大拜拜呷辦桌」邀安心亞等藝人演出 澎湃料理每桌3500元

宜蘭年度宗教民俗盛事「宜蘭大拜拜」即將登場，為慶祝農曆3月28日東嶽大帝聖誕，市公所今天宣布5月1日在運動公園體育館前舉行「宜蘭大拜拜辦桌暨音樂晚會」，這次推出410桌，每桌10道美味佳餚，只要3500元，4月19日在市民活動中心開放訂桌。

終於不用再看天吃飯！台東知本排水打通 農民：這幾年淹怕了

台東知本地區長年飽受淹水困擾的射馬干大排，終於迎來轉機。每逢颱風或豪雨，排水不及，農田動輒積水成災，不少農民苦不堪言。如今，隨著「射馬干排水改善工程」於今年3月完工，當地約20公頃農地可望擺脫長年淹水陰影。

全台最早荔台東太麻里「艷荔」搶鮮上市！酸甜爆擊味蕾

台東太麻里迎來一年一度的荔枝早收季，由當地果農栽種的「艷荔」正式上市，鮮紅飽滿的果實掛滿枝頭，吸引不少愛好者關注。這款荔枝為「台農6號」，是目前全台最早採收的本土荔枝品種，不僅外型討喜，風味也獨具特色，成為市場搶手貨。

宜蘭縣府表揚模範及績優公務員 財稅局長劉富美推薦赴行政院選拔

宜蘭縣府今天表揚5位模範公務人員與19位績優人員，其中財政稅務局長劉富美更獲選推薦全國模範公務員、傑出人員貢獻獎選拔。她歷任環保局、社會處、勞工處、秘書處等15項主管職務，行政經驗豐富，在得獎感言說，職稱會變、業務會變，為民服務的心不會改變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。