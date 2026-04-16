宜蘭綠博人氣展館「蔚藍脈動」以紫光燈探索海底世界 感受生態旅程

宜蘭綠色博覽會人氣超旺的海洋館「蔚藍脈動」，模擬不同海平面深度及情境，帶領遊客探索千變萬化的海底世界。主辦單位為營造舒適沉浸體驗，每次開放20人進入，代理縣長林茂盛今天走訪展館表示，該展館不僅是視覺饗宴，更成功把海洋保育政策提升為生命教育，遊客從單純「看展」邁向實際的「守護行動」。

呼應活動主題「格物致知」，館方特別導入海洋科學序列教材概念，將深奧的光線、溫度與壓力等物理變化，巧妙轉化成身歷其境的探索空間。

第一階段展區是深海無光帶，走入伸手不見五指且低溫的區域，握著館員遞來的紫光燈，探索時會發現蟄伏在幽冥深海裡的奇異生物，例如以光為誘餌的巨棘角鮟鱇、站著等待掠食的三腳架魚，親身感受海平面下1000公尺高壓、冰冷且黑暗的極限環境，如何驅動生物演化及其捕食本領。

第二階段展區是中海微光帶，上浮至海平面下200公尺至1000公尺，溫度微幅回暖。觀眾在投影環繞中，與等身比例的巨型鬼蝠魟張大口游過身邊，並遇見極少被人類目擊、可垂直下潛近千公尺的神祕深海哺乳動物-銀杏齒中喙鯨。

在此區，觀眾會發現海中飄落的有機碎屑「海洋雪」，不僅是深海生物的糧食，更是將大氣中二氧化碳固著於洋底、減緩溫室效應的全球碳循環關鍵，體會微光海域的能量循環與生命更迭。

第三階段展區是淺海透光帶，掀開簾幕迎面的是明亮溫暖、水深200公尺內海洋，孕育超過90%海洋生命，更是人類活動與海洋生態最頻繁交匯的地帶。在曲紋唇魚的帶領下，逐一認識曼波魚等餐桌上常見的洄游魚類，展區也引介灃食公益飲食文化教育基金會編纂的「台灣海魚家族」與「台灣養殖魚家族」，建議民眾優先選擇的魚蝦種類。

代理縣長林茂盛體驗絹印DIY，將海洋生物燈籠魚轉印於布面，透過手作過程感受海洋議題與日常生活連結，建議遊客出發前下載「海洋科學素養線上學習單 」，帶著提問進入展館找答案，把來自深藍的頻率化為守護海洋的力量。

海洋館每天都有DIY手作體驗，建議提早預約報名，圖為絹印DIY。圖／縣府提供

在海洋館的「深海無光帶」，民眾拿著紫光燈探照海底世界。圖／縣府提供