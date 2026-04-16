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知本濕地射馬干大排完工 有效改善20公頃農田水患

中央社／ 台東縣16日電

台東知本濕地主要水源射馬干大排，長年遇颱風豪雨易淹入農田，台東縣府完成排水改善工程，預計可改善約20公頃農地長期因颱風及強降雨造成的積淹水與農損問題。

台東縣政府建設處水利科長董韋廷今天告訴中央社記者，射馬干排水系統上游銜接野溪，流經知本火車站周邊後匯入知本濕地再出海。由於長年受太平洋漂沙阻塞影響，及上游野溪挾帶大量土砂淤積，導致渠道逐漸抬升，排洪能力下降，成為該區域淹水的主要原因。

他表示，為改善排水問題，台東縣政府自111年起將治理計畫提報經濟部審議，並考量知本濕地具高度生態多樣性，期間多次召開地方說明會與協調會，廣泛邀集在地居民、部落及環保團體參與，針對導排入海整治方案進行充分討論，最終凝聚共識，確立排水改善方案及路線規劃，作為工程推動的重要依據。

董韋廷表示，這項工程採取於下游段開挖土渠方式，將無法由濕地承載的降雨逕流導引入海，並將排水路線設於知本濕地北側，同時避免使用混凝土等硬性工程，以降低對自然環境的衝擊。此外，亦保留原有流入濕地的水路，維持生態廊道功能，兼顧野生動物棲息與通行需求。

台東縣政府建設處表示，目前正值枯水期，水量不足以流入濕地核心區域，未來將持續以整體流域治理角度推動相關建設，在確保民眾生命財產安全的同時，兼顧生態永續發展，並期盼各界持續給予支持與理解，共同打造安全且永續的生活環境。

經濟部 中央社 台東

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