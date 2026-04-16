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台東關山臭豆腐傳6月回歸 市場攤商笑了：生意終於有救

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東關山必吃的「關山臭豆腐」，去年因老闆身體狀況暫停營業，讓許多饕客撲空。最近地方傳出好消息，店家預計將在6月重新開張。圖／民眾提供
台東關山必吃的「關山臭豆腐」，去年因老闆身體狀況暫停營業，讓許多饕客撲空。最近地方傳出好消息，店家預計將在6月重新開張。圖／民眾提供

被不少人視為台東關山必吃的「關山臭豆腐」，去年因老闆身體狀況暫停營業，讓許多饕客撲空。最近地方傳出好消息，店家預計將在6月重新開張，消息一出立刻在地方傳開，市場內外都在討論。

關山菜市場裡，不少攤商一聽到消息都掩不住期待。有飲料店員工說，臭豆腐停賣後，人潮明顯減少，「我們生意大概掉了兩成」，希望老店回歸後能帶回熱鬧氣氛。也有水果攤老闆直言，這家臭豆腐幾乎是市場的「人氣引擎」，大家都在等它重新開門。

臉書社團近日也出現相關貼文，指出店家將於6月18日恢復營業，每週固定公休2天，引發網友熱烈留言，不少人直呼「等好久」、「終於不用再撲空」，還有人關心老闆身體狀況，希望開店之餘也能多休息。

地方人士透露，店家確實有規劃重新營業，但考量健康因素，未來營運步調會放慢，除了增加人手，也會安排固定休息日，讓負責人不再像過去那樣過度勞累。

據了解，「關山臭豆腐」在地經營超過40年，從早年推著攤車沿街販售起家，憑藉獨特風味逐漸打響名號，後來進駐市場設店，成為不少人到關山必訪的美食之一。過去曾因健康因素停業一段時間，之後由第二代接手重新營運，但去年再度因過勞暫歇。

這次傳出即將復出，不只老顧客期待，也讓整個關山商圈多了一絲振奮。對在地人來說，這不只是一家店重新開門，更像是熟悉的味道又回來了。

台東 臭豆腐

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