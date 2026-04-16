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「宜蘭大拜拜呷辦桌」邀安心亞等藝人演出 澎湃料理每桌3500元

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「宜蘭大拜拜辦桌暨音樂晚會」訂於5月1日在運動公園體育館前舉行，10道美味佳餚附贈水果、甜點及飲品，每桌只要3500元，預計4月19日上午開放訂桌。記者戴永華／攝影
「宜蘭大拜拜辦桌暨音樂晚會」訂於5月1日在運動公園體育館前舉行，10道美味佳餚附贈水果、甜點及飲品，每桌只要3500元，預計4月19日上午開放訂桌。記者戴永華／攝影

宜蘭年度宗教民俗盛事「宜蘭大拜拜」即將登場，為慶祝農曆3月28日東嶽大帝聖誕，市公所今天宣布5月1日在運動公園體育館前舉行「宜蘭大拜拜辦桌暨音樂晚會」，這次推出410桌，每桌10道美味佳餚，只要3500元，4月19日在市民活動中心開放訂桌。

宜蘭大拜拜由東嶽廟輪值主辦，除了宗教祭議，結合宮廟文化、表演藝術的辦桌饗宴更搶手。「幸福平安饗宴」展現誠意，由在地著名餐廳凱旋宴會廣場掌杓，推出包括蘭陽蛋酥西魯肉、龍蝦起司三明治、避風塘鮮蟹米糕、砂鍋魚頭沙茶火鍋等10道美味佳餚，並附贈水果、甜點及飲品。

市公所表示，原本每桌定價5000元，由市公所補助1500元，民眾僅需自付3500元，勢必掀起搶訂熱潮，為方便上班族排隊訂桌，特別把訂桌日期設在19日星期天，當天上午8時至12時在宜蘭市公所旁的市民活動中心開放現場訂桌，每人每次最多限訂3桌。

呷拜拜、看表演，晚會卡司也相當亮眼，邀請在國片「陽光女子合唱團」演出的宅男女神安心亞、金曲歌后孫淑媚登場演唱，此外還有雙金歌王沈文程及實力派歌手許志豪輪番上場，更特別請到日本文化藝術團體和太鼓大元組與和響座帶來氣勢磅礡的表演，民眾同時享受視聽與美饌。

此外，東嶽廟將在5月9日，周六下午4時30分舉行「暗訪夜巡」；5月10日，周日下午1時10分舉行「日巡遶境」，透過東嶽仁聖大帝遶境巡視，祈求鄉親平安順遂。

市長陳美玲表示，「宜蘭大拜拜」是在地深具代表性的宗教盛事，昔日萬家燈火齊聚的盛況，不僅展現「呷辦桌」所蘊含的濃厚人情味與好客精神，更是珍貴文化資產，市公所期盼藉由豐盛美饌與藝文展演，並結合東嶽廟的遶境祈福，傳承與保存宮廟文化為市民祈福，邀請各地民眾親臨感受文化盛宴。

「宜蘭大拜拜辦桌暨音樂晚會」訂於5月1日在運動公園體育館前舉行，10道美味佳餚附贈水果、甜點及飲品，每桌只要3500元，預計4月19日上午開放訂桌。記者戴永華／攝影
「宜蘭大拜拜辦桌暨音樂晚會」訂於5月1日在運動公園體育館前舉行，10道美味佳餚附贈水果、甜點及飲品，每桌只要3500元，預計4月19日上午開放訂桌。記者戴永華／攝影

「宜蘭大拜拜辦桌暨音樂晚會」訂5月1日在運動公園體育館前舉行，10道美味佳餚附贈水果、甜點及飲品，每桌只要3500元，預計4月19日上午開放訂桌。記者戴永華／攝影
「宜蘭大拜拜辦桌暨音樂晚會」訂5月1日在運動公園體育館前舉行，10道美味佳餚附贈水果、甜點及飲品，每桌只要3500元，預計4月19日上午開放訂桌。記者戴永華／攝影

「宜蘭大拜拜辦桌暨音樂晚會」訂於5月1日在運動公園體育館前舉行，10道美味佳餚附贈水果、甜點及飲品，每桌只要3500元，預計4月19日上午開放訂桌。記者戴永華／攝影
「宜蘭大拜拜辦桌暨音樂晚會」訂於5月1日在運動公園體育館前舉行，10道美味佳餚附贈水果、甜點及飲品，每桌只要3500元，預計4月19日上午開放訂桌。記者戴永華／攝影

「宜蘭大拜拜辦桌暨音樂晚會」訂於5月1日在運動公園體育館前舉行，10道美味佳餚附贈水果、甜點及飲品，每桌只要3500元，預計4月19日上午開放訂桌。記者戴永華／攝影
「宜蘭大拜拜辦桌暨音樂晚會」訂於5月1日在運動公園體育館前舉行，10道美味佳餚附贈水果、甜點及飲品，每桌只要3500元，預計4月19日上午開放訂桌。記者戴永華／攝影

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