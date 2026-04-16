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終於不用再看天吃飯！台東知本排水打通 農民：這幾年淹怕了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東知本地區長年飽受淹水困擾的射馬干大排，如今，隨著「射馬干排水改善工程」於今年3月完工，當地約20公頃農地可望擺脫長年淹水陰影。圖／台東縣政府提供
台東知本地區長年飽受淹水困擾的射馬干大排，如今，隨著「射馬干排水改善工程」於今年3月完工，當地約20公頃農地可望擺脫長年淹水陰影。圖／台東縣政府提供

台東知本地區長年飽受淹水困擾的射馬干大排，終於迎來轉機。每逢颱風或豪雨，排水不及，農田動輒積水成災，不少農民苦不堪言。如今，隨著「射馬干排水改善工程」於今年3月完工，當地約20公頃農地可望擺脫長年淹水陰影。

縣府建設處指出，射馬干排水上游連接野溪，水流經知本火車站一帶後進入知本濕地，但因長期受太平洋漂沙及土砂淤積影響，導致排水能力逐年下降，成為淹水主因。這次整治，改採在下游開挖土渠，將過多水量直接導引入海，減輕濕地與排水系統負擔。

值得一提的是，工程過程中也一度引發環保關注。縣府表示，規畫期間多次與居民、部落及環保團體溝通，最終選擇避開濕地核心區域，並保留原有水路，讓生態廊道不被破壞，在防洪與保育之間取得平衡。

一名在地農民直言，過去只要雨勢一大，「整片田像變成池塘」，辛苦種的作物常常一夕泡水報銷，「真的會怕」，如今工程完成，大家都期待今年汛期能明顯改善，至少不用再整天盯著天氣發愁。

「我們不是反對保護濕地，但農民也要生活。」另一名農民說，這次方案願意聽地方聲音，大家比較能接受，也希望未來真的能改善淹水問題，不要再重演過去的困境。

目前正值枯水期，實際防洪效果仍有待汛期檢驗，但對在地農民來說，這項工程不只是排水改善，更是一份久違的安心。

台東 農地 濕地

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