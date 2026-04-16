全台最早荔台東太麻里「艷荔」搶鮮上市！酸甜爆擊味蕾

台東太麻里迎來一年一度的荔枝早收季，由當地果農栽種的「艷荔」正式上市，鮮紅飽滿的果實掛滿枝頭，吸引不少愛好者關注。這款荔枝為「台農6號」，是目前全台最早採收的本土荔枝品種，不僅外型討喜，風味也獨具特色，成為市場搶手貨。

果農蔡政銘表示，「艷荔」最大的特色在於酸甜平衡、汁多爽口，甜而不膩，糖度最高可達18度，糖酸比約為21:6，入口後層次分明，深受消費者喜愛。此外，果實富含維他命C，兼具美味與營養價值。由於產期較知名品種玉荷包提早約1至2個月，每年一上市就能搶占市場先機。

據了解，「艷荔」由農業試驗所鳳山分所選育成功，適合在台東太麻里地區種植。當地透過栽培技術突破，使產期提前至每年3月至4月間，成為全台最早登場的荔枝品種。今年隨著氣溫偏高，果實成熟速度加快，目前已進入盛產期，但也預估整體產期將提前至4月底結束。

在價格方面，由於「艷荔」產量有限，加上早熟優勢，市場行情持續看俏，目前批發價格每台斤已突破85元，仍供不應求。果農指出，因種植面積不大，整體供貨量有限，建議想嚐鮮的消費者把握產季時機，以免向隅。

太麻里「艷荔」以其亮眼外觀與獨特風味，逐漸打開知名度，也為台東農產增添新亮點。在氣候與技術加持下，未來有望持續提升品質與市場競爭力，成為春季水果市場的焦點之一。